Top 14: Toulouse à Bordeaux sans ses internationaux, match à quatre pour le maintien

Une semaine après le sacre du XV de France dans le Tournoi des six nations, le Stade Toulousain se rend à Bordeaux-Bègles sans ses internationaux lors de la 19e journée du Top 14, samedi et dimanche, qui lance aussi un match à quatre pour le maintien.

. Un choc aux allures de doublons

Antoine Dupont blessé, François Cros, Romain Ntamack, Thomas Ramos ou encore Ange Capuozzo en vacances: c'est sans la totalité de ses internationaux ayant participé au Tournoi des six nations que le Stade toulousain (1er, 65 pts) se rend à Bordeaux-Bègles (2e, 60 pts) dans un remake de la dernière finale du Top 14.

"La tâche s'annonce rude", a prévenu l'entraineur de la défense toulousaine Laurent Thuery. Car du côté de l'UBB, le demi de mêlée des Bleus Maxime Lucu est annoncé titulaire et les ailiers prolifiques Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey pourraient être sur la pelouse dès le coup d'envoi.

"Ils sont impressionnants dans leur capacité à lancer des attaques éclairs, à marquer très vite sur le moindre turn-over, la moindre contre attaque. Donc, si on veut exister, il va falloir éviter de leur offrir ce genre de situations et essayer de tenir le ballon dans leur camp", a détaillé Thuery.

Mais sans ses internationaux, Toulouse n'est pas à enterrer. Les Rouge et Noir ont remporté leurs quatre matches de doublons pendant le Tournoi et auront à coeur de performer à Chaban-Delmas après s'être inclinés sur leur pelouse d'Ernest-Wallon au match aller (16-12).

Le demi de mêlée néo-zélandais de Vannes Michael Ruru frappe dans le ballon lors du match de Top 14 contre Toulouse au stade Ernest-Wallon le 1er mars 2025 à Toulouse en France AFP

. Début du sprint au maintien

A huit journées de l'épilogue de la saison régulière, la lutte finale pour le maintien débute, avec quatre équipes qui se tiennent en quatre points en bas du classement.

Vannes (14e, 28 pts) et Perpignan (13e, 30 pts) voudront engranger de la confiance et des points, respectivement sur les pelouses de Lyon (6e, 40 pts) et de Toulon (3e, 57 pts), avant de s'affronter en Catalogne la semaine prochaine.

Juste devant, le Racing 92 (12e, 31 pts) se déplace sur la pelouse de Clermont (7e, 39 pts) et pourra compter sur le retour de ses cadres Nolann Le Garrec et Gaël Fickou. Titrés avec les Bleus samedi soir dans le Tournoi, le demi de mêlée et le centre ont pris le train dès dimanche matin pour rejoindre les autres Racingmen en stage au Cap Ferret.

Cette réintégration express doit leur permettre de retrouver leurs marques en Ciel et Blanc, après un retour précipité et non-concluant lors de la lourde défaite contre Pau (47-29).

"Je n'avais pas su les intégrer au collectif", a regretté vendredi l'entraîneur francilien Patrice Collazo. "Je pensais qu'en couplant la performance de La Rochelle et des internationaux, ça allait se faire comme ça. Mais on ne les a pas mis dans les meilleures conditions."

L'entraîneur irlandais de La Rochelle Ronan O'Gara lors du match de Top 14 contre le Stade Francais dans le stade Jean Bouin de Paris le 1er mars 2025 AFP/Archives

Seule équipe du Top 4 du bas à jouer à la maison ce week-end, le Stade français (11e, 32 pts) accueille Bayonne et pourrait se donner un peu d'air. Mais les Basques (4e, 47 pts) voudront profiter de ce déplacement chez un mal classé pour décrocher leur troisième succès de la saison à l'extérieur.

. La Rochelle à la relance

Avec quatre défaites en autant de rencontres de doublons, La Rochelle ne pointe qu'à la neuvième place du classement (38 pts). Face à Castres (5e, 42 pts), un concurrent direct pour le Top 6, les Maritimes devront stopper leur mauvaise série.

Pour ce faire, Ronan O'Gara devrait aligner sa troisième ligne internationale composée de Grégory Alldritt, Paul Boudehent et Oscar Jegou.

Également en embuscade pour une qualification en phase finale, Montpellier (8e, 38 pts) se déplace sur la pelouse de Pau. Les Béarnais (10e, 38 pts) restent sur deux victoires et devront faire le travail sur leur pelouse avant un déplacement qui s'annonce délicat la semaine prochaine: à Toulouse, qui aura retrouvé ses internationaux.