Top 14: Toulouse-La Rochelle, la piste aux étoiles

Dupont et Ntamack face à Alldritt et Skelton... Toulouse, près d'un mois après son sixième titre en Champions Cup, retrouve sur la route du doublé, vendredi (20h15) à Bordeaux, son rival rochelais, presque miraculé d'être au rendez-vous des demi-finales du Top 14.

Remake de la dernière finale, remportée grâce à un fantastique numéro de soliste de Romain Ntamack (29-26), le choc titanesque entre Toulousains et Rochelais aura des airs de match de rêve autant que de combats de poids lourds.

D'un côté, les Rouge et Noir débarquent en habitués avec leur cohorte d'internationaux (Dupont, Ntamack, Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Ramos...) et leur vingt-deux Boucliers de Brennus. De l'autre, les Jaune et Noir arrivent le couteau entre les dents, après une saison mi-figue mi-raisin, terminée à la 5e place du classement et marquée par l'abandon de leur double ceinture continentale... aux dépens de Toulouse.

C'est la sixième fois en cinq ans que ces deux équipes se retrouvent en phase finale. Les hommes d'Ugo Mola sont d'ailleurs invaincus face à cet adversaire à ce stade.

De quoi faire des nouveaux champions d'Europe les grands favoris de cette demie de rêve? "Peut-être. Mais, sur les matches éliminatoires, tout est remis à zéro", a nuancé auprès de l'AFP le troisième ligne toulousain François Cros.

Le coach de La Rochelle Ronan O'Gara lors du match de Top 14 de rugby le 2 juin 2024 face à Toulouse. Les deux équipes se retrouvent en demi-finale le 21 juin 2024 à Bordeaux AFP/Archives

"C'est la vérité de l'instant et on ne peut pas se dire que la confiance accumulée suffira. La confiance, c'est bien mais l'excès de confiance peut être dangereux également", a-t-il encore expliqué.

Rochelais revanchards

Car les coéquipiers de Grégory Alldritt ont démontré qu'ils avaient de la ressource. A commencer par leur performance capitale en barrage, sur le terrain de Toulon (34-29), malgré deux cartons jaunes (Skelton 65e, Cancoriet 71e).

Inconstants tout au long de la saison, les Rochelais se sont réveillés au meilleur moment, enchaînant quatre matches sans défaite dans la dernière ligne droite de la saison régulière, dont un nul, début juin, face à... Toulouse (31-31).

Quoi qu'il en soit, tout ou presque oppose ses rivaux magnifiques: le jeu de destruction méthodique rochelais face à l'idéal d'adaptation toulousain; O'Gara le feu contre Mola la glace; l'ambition maritime devant l'expérience haut-garonnaise...

Pour briser le signe indien, il faudra cette fois parvenir encore à hausser son niveau de jeu. D'autant que les Toulousains se rendront en Gironde, pour leur sixième demie-finale de Top 14 consécutive, frais et ragaillardis, la plupart des titulaires ayant été laissés au repos ces dernières semaines.

Banderole déployée par les supporters toulousains lors du match de Top 14 de rugby le 2 juin 2024 à Toulouse face à La Rochelle. Les deux équipes se retrouvent en demi-finale le 21 juin 2024 à Bordeaux AFP/Archives

"On a des objectifs qui sont clairs depuis le début de la saison, on l'a déjà dit: on veut gagner. On a échoué en Champions Cup. Maintenant, on se donne à 300% en Top 14", a lancé jeudi en conférence de presse le capitaine rochelais Grégory Alldritt.

"Ils ont plus à perdre que nous. On a préparé ce match pour le gagner, on a toutes nos chances. Maintenant, il faut arriver à être le La Rochelle qu'on veut, élever nos standards. (...) Il faut qu'on soit sous pression, qu'on ait peur de perdre" car "on ne peut pas arriver sur une demi-finale en se disant que ce n'est pas grave si on perd", a encore martelé le troisième ligne international, niant tout complexe face aux Toulousains.