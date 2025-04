Top 14: Toulouse se balade, Toulon s'égare à Vannes

Leader du Top 14, Toulouse a facilement disposé de Castres samedi lors de la 22e journée samedi et conforte un peu plus sa place, tandis Vannes a repris espoir pour le maintien en dominant le troisième Toulon.

. Toulouse sans souci

A une semaine de la demi-finale de la Champions Cup contre l'UBB, le Stade toulousain s'est parfaitement échauffé en étrillant Castres 52 à 6. Dans un Stadium à guichets fermés, l'équipe composée d'un mélange de cadres et de jeunes pousses a vite pris le large, s'octroyant le bonus offensif dès la 29e grâce à un essai du jeune pilier australien Malachi Hawkes (22 ans), servi par le demi de mêlée Simon Daroque, titulaire pour la première fois à 19 ans seulement (21-6).

Dans le sillage de Matthis Lebel et Thomas Ramos, très inspiré et auteur d'un 8/8 au pied, le Stade Toulousain a livré une démonstration. Les Toulousains comptent 79 points, soit 12 de plus que Toulon, troisième.

Les Toulonnais, indisciplinés avec trois cartons jaunes, se sont inclinés contre des Vannetais toujours aussi valeureux et vaillants, et prennent du retard sur les deux premières places, directement qualificatives pour les demi-finales.

Le Vannetais Joseph Edwards célèbre l'essai de son partenaire Thomas Moukoro face à Toulon, à Vannes, le 26 avril 2025 AFP

Le match a aussi été marqué par la sortie sur civière de l'arrière Melvyn Jaminet, sonné après un choc involontaire contre le genou d'un partenaire.

Pour Vannes, cette victoire à cinq points, la première de la saison, leur permet de revenir à une longueur de Perpignan et du Stade français.

. Clermont se replace dans les six

Derrière le trio de tête, la course pour accéder aux barrages s'est poursuivie et Clermont, sous pression, n'a pas raté le coche. La réception de Lyon, sixième mais quatre points devant avant le coup d'envoi du match, faisait planer le risque d'être décroché en cas de désillusion.

Les Clermontois Peceli Yato (D) et Matheo Frisach (G) après la victoire face à Lyon, à Clermont, le 26 avril 2025 AFP

Mais les grognards clermontois comme Alivereti Raka, deux essais en première période, et Benjamin Urdapilleta, précieux au pied et auteur du dernier essai du match, ont montré la voie à Marcel-Michelin. Les Clermontois n'ont pas paru tout le temps souverains face aux accélérations lyonnaises en deuxième période, mais ont sauvé le principal à l'issue d'un match accroché (39-31). Ils prennent la sixième place de Lyon grâce à la différence particulière (48 points).

De son côté, Bayonne a consolidé sa sa quatrième place (58 points) grâce à sa victoire contre Pau (27-22), dans un match délocalisé à Saint-Sébastien et continue sa série d'invincibilité à domicile cette saison, quel que soit le stade.

Les Palois (10e, 44 points) ont tout même arraché un point de bonus défensif grâce à une pénalité après la sirène de d'Axel Desperes.

. Perpignan ne met pas la pression en bas

Défait à Montpellier (8e, 47 points) et sans bonus défensif, Perpignan a manqué l'occasion de mettre la pression sur les deux clubs parisiens avant leur rencontre dimanche.

L'Usap a été décrochée d'abord par la botte de l'Écossais Stuart Hogg, auteur notamment d'un drop de 40 mètres sur un renvoi d'en-but. Mais l'ouvreur a été contraint de sortir sur blessure, touché à un mollet en deuxième période. Le match, âpre, a été marqué par plusieurs erreurs face aux perches empêchant le score de monter (19-13).

Perpignan reste avant-dernier avec 36 points, un de plus que Vannes et autant que le Stade français avant son match contre le Racing dimanche (21h05). Les Catalans recevront le Stade français la semaine prochaine.

La journée se poursuit samedi soir avec le match entre l'Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle (21h05).