Top 14: Toulouse tend l'autre joue chez son voisin castrais

La joie du Castrais Louis Le Brun (c) et de ses coéquipiers après leur victoire face à Toulouse en Top 14 de rugby (28-23), le 5 octobre 2024 à Castres

Battu sur son terrain le week-end dernier, le Stade toulousain, stérile en deuxième mi-temps, a tendu l'autre joue chez son voisin Castres (28-23), samedi lors de la 5e journée de Top 14.

Le manager toulousain Ugo Mola, après la première défaite concédée à domicile en championnat par son équipe depuis février 2022, contre Bordeaux-Bègles (16-12), avait voulu y voir un mal pour un bien.

Couverts d'éloges après leur doublé Champions Cup-Top 14 et peut-être un peu trop suffisants à son goût, ses joueurs, piqués dans leur orgueil, ont semblé vouloir lui répondre, mais leurs bonnes intentions dans l'engagement n'auront tenu qu'une mi-temps.

Le Castres Olympique n'a plus perdu dans le derby devant son public de Pierre-Fabre depuis avril 2019 et les mauvaises langues diront que sa saison est d'ores et déjà réussie.

Cette victoire de prestige contre le grand rival confirme surtout sa bonne entame de championnat, dont le club tarnais occupe désormais la troisième place, derrière Bordeaux-Bègles et La Rochelle, en attendant le déplacement de Toulon à Clermont dimanche soir.

Les Toulousains glissent eux au quatrième rang, à hauteur de leur hôte tarnais, et s'il n'y a pas encore péril en la demeure, ce deuxième revers consécutif sera l'occasion d'une remise en cause alors que les tests de novembre se rapprochent à grand pas.

Capitaine du soir des Rouge et Noir, qui jouaient en blanc, Thomas Ramos avait pourtant bien lancé l'opération rachat des siens (8e).

Le talonneur international Peato Mauvaka (33e) avait même fait le break en marquant derrière un maul son deuxième essai en deux matches (33e), après la réaction du demi de mêlée castrais Santiago Arata (18e).

Dominé dans le combat

Le dépit des Toulousains après leur défaite face à Castres (28-23) en Top 14 de rugby, le 5 octobre 2024 à Castres AFP

Mais les champions de France et d'Europe, dominés dans le combat, à l'image de leur mêlée bousculée comme rarement, n'ont plus marqué un point jusqu'à une pénalité de Ramos à la 78e minute.

Castres, pendant ce temps-là, a aplati à deux reprises, en force par son pilier anglais Will Collier (49), puis par son jeune ouvreur Louis Lebrun (55e), par ailleurs efficace dans son rôle de buteur (5 sur 6 de réussite).

Le baroud d'honneur toulousain, en infériorité numérique après le carton jaune de Dorian Aldegheri, n'aura pas suffi face à l'abnégation défensive des Tarnais, portés par leur public.

Il manque encore un petit quelque chose au Stade toulousain en ce début de saison. Ca tombe bien: Antoine Dupont devrait en avoir fini la semaine prochaine avec ses vacances.