Top 14 : Vainqueur de Clermont, Toulouse déjà dans le coup

Le centre néo-zélandais de Toulouse, Pita Ahki (gauche), porte le ballon lors du match de Top 14 au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2025

Toulouse s'est imposé sur le terrain de Clermont (34-24) dimanche en match de clôture de la 1ère journée de Top 14 affichant d'ores et déjà ses prétentions pour aller chercher un quatrième titre consécutif de champion de France.

Les Toulousains restent la bête noire des Clermontois qui n'ont gagné que deux fois sur les dix dernières confrontations entre les deux clubs, la dernière datant de janvier 2022 (16-13).

Ainsi, les Jaunards restent sur quatre défaites de rang à domicile contre les Haut-Garonnais.

Pourtant, l'ASM a bien débuté la rencontre, intense et disputée de bout en bout, d'un bon niveau pour un début de championnat, en menant 8-0 avec un essai de Barnabé Massa (6e) et une pénalité passée par son nouvel ouvreur, le Néo-Zélandais Harry Plumer (10e).

Celui-ci a aussi passé deux autres pénalités (27e, 30e) permettant aux Auvergnats de revenir à 17-14 à la mi-temps.

Car si les Clermontois ont opposé une solide défense, ils ont failli sur des erreurs individuelles pour concéder deux essais.

Ceux-ci ont permis à Toulouse de prendre l'avantage par Paul Graou (18e) et Guillaume Cramont (23e), alors que l'ASM était en infériorité numérique, deux essais tous les deux transformés par Thomas Ramos qui a aussi passé une pénalité (33e).

Si Clermont a égalisé (17-17), en début de seconde période avec une nouvelle pénalité de Plummer (44e), qui a livré une bonne performance pour sa première apparition en match officiel avec l'ASM, le Stade toulousain a été assez largement dominateur durant l'ensemble du match.

Privés d’Antoine Dupont et de Peato Mauvaka, blessés la saison dernière, et malgré une préparation écourtée ainsi que des automatismes offensifs encore à peaufiner, les champions de France, auteurs de belles séquences, ont mérité leur succès.

D'autant qu'un nouvel essai de Dimitri Delibes, au pied des poteaux, transformé par Ramos (48) a permis aux hommes d'Ugo Mola de reprendre l'avantage (24-17).

Après une nouvelle pénalité réussie par Ramos (27-17, 63e), Anthony Jelonch a inscrit un essai dix minutes plus tard, transformé par Ramos, permettant à Toulouse de creuser l’écart à 34-24 (72e) et d’assurer sa victoire. Les Clermontois ont bien tenté une ultime réaction pour décrocher le bonus défensif, sans succès.