Tour de Catalogne: le Britannique Matthew Brennan remporte la première étape

Matthew Brennan (au centre) a remporté la 1re étape du Tour de Catalogne le 24 mars 2025 à Sant Feliu de Guixols. Le jeune Britannique, qui s'offre sa première victoire en World Tour, a sauté sur la ligne le Néerlandais Tibor del Grosso (à gauche) qui avait porté la première attaque dans le final et prend finalement la 3e place

Le jeune Britannique Matthew Brennan, 19 ans, a remporté lundi la première étape du Tour de Catalogne cycliste à Sant Feliu de Guixols et sera le premier porteur du maillot vert et blanc de leader de l'épreuve.

Au terme d'une étape sans grande difficultés mais rendue très exigeante par une pluie battante, le coureur de la Visma-Lease a bike est allé chercher sa première victoire sur le circuit World Tour en revenant au sprint sur le Néerlandais Tibor Del Grosso, premier à attaquer à deux kilomètres de l'arrivée.

C'est son quatrième succès au mois de mars, après les Grand Prix de Denain, Lilliers et le Tour des 100 communes.

"La météo a compliqué les choses, nous avons essayé de minimiser les risques et j'ai réussi à me mettre dans une bonne position grâce au travail de mes coéquipiers. Le final était difficile à aborder, alors j'ai foncé, et je suis très heureux que cela se soit terminé comme cela. Je crois c'était le meilleur final que nous pouvions espérer", a résumé Brennan à la télévision espagnole.

Au classement général, il devance les deux coureurs de l'équipe Alpecin-Deceuninck, le sprinteur australien Kaden Groves ayant lui aussi sauté son coéquipier néerlandais sur la ligne.

Le Slovène Primoz Roglic, favori en l'absence de son compatriote Tadej Pogacar et du Danois Jonas Vingegaard, est cinquième.