Tour de France: Alaphilippe, la quête d'un renouveau

Nouveau maillot, nouvelle équipe mais toujours la même popularité et une même ambition: Julian Alaphilippe fait son retour au Tour de France avec la jeune formation suisse Tudor, désireux de renouer avec la victoire sur une course où "la part de rêve existe toujours".

Sans Thibaut Pinot ni Romain Bardet au départ de la Grande Boucle samedi à Lille, les supporters français auront tout de même l'occasion d'encourager un de leurs chouchous, le dernier en activité parmi cette génération.

A 33 ans, Alaphilippe revient après un an d'absence dans une épreuve où il n'a plus gagné depuis 2021. Depuis, le double champion du monde (2020, 2021) a connu des années mitigées au sein de son ex formation Soudal-Quick Step, où l'encadrement semblait regretter le déclin d'un de ses leaders.

"Chaque victoire, chaque moment sur le Tour est un peu unique, mais gagner avec l'équipe, ici, après les dernières années, ce serait magnifique", s'est-il enthousiasmé jeudi en conférence de presse.

"Motivé"

La tâche est ardue, il le sait bien, lui qui a levé les bras à six reprises entre 2018 et 2021 sur la Grande boucle. Mais il compte sur l'air nouveau qui l'entoure depuis son arrivée chez Tudor en début d'année pour retrouver les sommets.

"Je ne veux pas dire que je retrouve du plaisir, parce que je ne l'avais jamais perdu, mais le fait d'être dans un environnement nouveau et de faire partie de ce nouveau projet, c'était vraiment quelque chose qui m'a motivé", juge-t-il.

Il n'a pourtant pas gagné en 2025, malgré une belle forme entrevue lors de ses dernières sorties, avec en point d'orgue un Tour de Suisse réussi, terminé à la cinquième place.

"Alaphilippe a montré sa fierté au Tour de Suisse, nous sommes derrière lui pour l'aider à faire le maximum", a assuré le patron de Tudor, l'ancien rouleur Fabian Cancellara.

Sa toute jeune équipe, apparue au niveau professionnel en 2023, compte sur l'aura de "Loulou", mais aussi du puncheur suisse Marc Hirschi, pour grandir et briller lors du Tour.

Julian Alaphilippe avec le maillot jaune lors de l'édition 2021 du Tour de France, le 27 juin 2021 sur la route de Mur-de-Bretagne AFP/Archives

Le Français balaye d'ailleurs l'idée selon laquelle son équipe aurait été invitée par la direction grâce à la seule présence de la vedette tricolore dans ses rangs.

"L'équipe s'est très bien comportée depuis le début de saison, et ce n'est pas grâce à moi parce que je n'ai rien gagné encore", sourit-il.

Marc Hirschi souligne néanmoins l'apport d'un tel coureur pour Tudor: "Il a beaucoup d'expérience, il sait comment s'y prendre, et il partage son expérience avec nous", estime le Suisse, qui chassera les étapes au côté d'Alaphilippe.

Le vainqueur de Milan-Sanremo en 2019 --année de son plus beau Tour (5e au général à Paris)-- le sait, son expérience peut être précieuse pour une équipe novice dans la plus grande course du monde.

"Il y a toujours une part de rêve, surtout encore plus pour nous en tant qu'équipe invitée", affirme-t-il.

"Je pense que c'est important pour nous de partager cette expérience entre nous mais aussi pour le staff parce qu'il y a aussi pas mal de personnes au sein de l'équipe pour qui c'est la première fois", poursuit-il.

Première semaine

L'approche des premières étapes sera déterminante, d'autant que la première semaine semble taillée sur mesure pour "Alaf'".

Julian Alaphilippe lors de sa victoire d'étape sur le Tour de France à Epernay, le 8 juillet 2019 AFP/Archives

Etapes vallonnées, routes étroites, côtes courtes et raides à quelques encablures des lignes d'arrivée, les occasions ne manquent pas pour un puncheur de ce calibre.

Première cible pour lui, la deuxième étape entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, qui offre quelques raidards propices à ses attaques en fin de parcours et qu'il a savamment reconnue à deux reprises.

S'il venait à l'emporter, le maillot jaune, avec lequel il a une histoire singulière, ne serait pas bien loin.

"Bien sûr, ça reste toujours un rêve", assure sans trop se projeter Julian Alaphilippe, lui qui a endossé cette tunique à 18 reprises, dont 14 fois lors de la fameuse édition 2019.