Tour de France: départ de la 7e étape vers Bordeaux, arrivée attendue au sprint

Carte de la 7e étape du Tour de France 2023 entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, le vendredi 7 juillet

Le peloton du Tour de France a quitté vendredi les Pyrénées et s'est élancé de Mont-de-Marsan à 13h23 pour une 7e étape qui le mène dans la plaine avec une arrivée à Bordeaux, où la Grande Boucle ne s'était plus arrêtée depuis 2010.

Les vastes étendues planes devraient être synonyme de retour au calme pour le peloton, alors que les Pyrénées ont accouché de deux premiers duels épiques entre le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur avec panache jeudi au sommet de Cauterets-Cambasque, et le Danois Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape et qui a endossé le maillot jaune.

Les équipes de sprinteurs devraient être à l'ouvrage sur les 169,9 km entre Mont-de-Marsan, la ville d'adoption de Luis Ocaña, et Bordeaux sur un tracé qui se termine par deux kilomètres de ligne droite et un passage de la ligne prévu à 17h17 (horaire calculé à 45 km/h de moyenne).

Mais la météo, avec des risques d'orage dans l'après-midi sur la région, pourrait rebattre les cartes.

Le 23 juillet 2010, le Britannique Mark Cavendish (au centre) s'était imposé lors de la dernière arrivée en date du Tour de France à Bordeaux. Il aura l'occasion d'y briller à nouveau le 7 juillet 2023 au terme de la 7e étape du Tour, où il chasse le record absolu de victoires d'étapes dans la Grande Boucle qu'il co-détient avec Eddy Merckx (34) AFP/Archives

Avec 81 étapes, Bordeaux est, après Paris, la ville qui a accueilli le plus souvent le Tour de France. Mais la course ne s'y était plus arrêtée depuis treize ans, lorsque Mark Cavendish s'était imposé.

Le Britannique aura vendredi une nouvelle occasion de battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34).

Mais le sprinteur-phare du moment est le Belge Jasper Philipsen qui a déjà levé les bras à deux reprises sur ce Tour, à Bayonne et à Nogaro.