Tour de France: Evenepoel contre un passage par Montmartre

Le double champion olympique Remco Evenepoel s'est prononcé vendredi contre l'idée de faire passer la dernière étape du Tour de France par la butte Montmartre, comme lors des JO-2024 de Paris.

"Ca ne me plaît pas. Laissez l'étape comme elle l'est, ne la rendez pas plus compliquée. Si ASO (la société organisatrice du Tour, ndlr) abandonnait cette idée, ce serait parfait. C'est mieux sans Montmartre qu'avec", a insisté le Belge, interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse vendredi à Chaudfontaine, à deux jours de Liège-Bastogne-Liège.

Evenepoel est pourtant devenu champion olympique de cyclisme sur route en août dernier sur un parcours dans Paris empruntant à trois reprises la butte Montmartre, devant des centaines de milliers de spectateurs.

L'engouement populaire a poussé les responsables d'ASO à imaginer l'introduction d'un circuit similaire pour muscler dès cette année la 21e et dernière étape du Tour de France, qui est généralement un défilé soporifique avant l'explication finale entre sprinteurs sur les Champs-Elysées.

Si, selon plusieurs sources, le dossier est en bonne voie, il est toujours "à l'instruction" à la Préfecture de police, qui était beaucoup moins enthousiaste au départ.

"C'est un stress supplémentaire qui est inutile à mon sens, a ajouté Evenepoel. Au vu de ce qui précède, on sera suffisamment fatigués. La dernière étape est aussi une belle opportunité pour les sprinteurs de s'illustrer sur les Champs-Élysées et là on verrait sans doute un final différent. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le Tour."