Tour de France: Evenepoel à la recherche du temps perdu

La cinquième étape du Tour de France constitue le premier grand rendez-vous pour les coureurs du classement général avec un contre-la-montre de 33 km à Caen, où Remco Evenepoel voudra rattraper le temps bêtement perdu.

"Sur 33 km, on peut commencer à avoir des écarts importants. Les leaders du Tour de France ont coché cette journée", explique à l'AFP Thierry Gouvenou, le directeur course.

"Le parcours est super plat, dans la plaine de Caen, ajoute le responsable du parcours. C'est vraiment réservé aux spécialistes du contre-la-montre. Il faut être aérodynamique et puissant."

C'est le portrait-robot du double champion olympique (course en ligne et contre-la-montre) Remco Evenepoel qui sera le grand favori de ce chrono, d'autant que deux autres spécialistes de l'effort solitaire, Stefan Bissegger et surtout Filippo Ganna, ont abandonné samedi dès la première journée.

Avant le départ à Lille, le Belge avait insisté sur le fait que le chrono de Caen était son "principal objectif". Il avait remporté sa première victoire sur le Tour l'an dernier lors du contre-la-montre à Gevrey-Chambertin.

Le leader de Soudal Quick-Step sera d'autant plus motivé qu'il a du temps à rattraper après avoir été piégé dans une bordure lors de la première étape.

Au classement général, emmené par Mathieu van der Poel, il ne figure qu'à la 21e place à 45 secondes de Tadej Pogacar (2e) et 43 secondes de Jonas Vingegaard (3e).

"Je pense qu'il va reprendre pas mal de temps et qu'il peut même viser le maillot jaune", a déclaré mercredi Bruno Armirail, champion de France de la spécialité et qui attend avec impatience de faire ce chrono avec le maillot bleu-blanc-rouge, même s'il aurait "préféré que ce soit un peu plus vallonné".

"Il y aura quelques écarts, c'est sûr, surtout que le chrono fait quand même 33 km. Mais le Tour est encore très très long", a ajouté le rouleur français.

Il y a aura un deuxième contre-la-montre dans ce Tour de France, lors de la 13e étape, dans les Pyrénées. Mais il sera totalement différent puisqu'il s'agira d'une montée sèche de 8 kilomètres (sur 10,9 au total) entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes.

"Ce ne sera pas pour moi, ce sera réservé aux grimpeurs", résume Armirail.

Départ du premier coureur à 13h10, le dernier à 17h05 pour une arrivée estimée à 17h42