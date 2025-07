Tour de France femmes: bis repetita pour Wiebes et Vos, Vollering rassure

Bis repetita pour les Néerlandaises Lorena Wiebes et Marianne Vos. Comme la veille à Angers, la première a devancé au sprint sa compatriote qui a elle conservé son maillot jaune mardi à Poitiers.

La favorite du Tour, leur compatriote Demi Vollering, qui avait lourdement chuté lundi, a pu prendre le départ et a un peu rassuré ses supporteurs.

Au terme d'un emballage massif et dans un dénouement identique à celui de la veille, la meilleure sprinteuse du monde a une nouvelle fois devancé d'une roue la leader du classement général pour signer sa cinquième victoire lors d'un Tour de France.

L'Irlandaise Lara Gillepsie a complété le podium à l'arrivée d'une étape de 130 kilomètres dont le final a été beaucoup plus limpide que celui d'Angers, quand plusieurs coureuses s'étaient retrouvées au sol à 3.700 mètres de la ligne.

La principale victime de cette chute, Vollering est apparue fébrile au départ de Saumur mardi en début d'après-midi, expliquant la voie chevrotante qu'elle était "satisfaite d'avoir passé une bonne nuit" tout en étant "heureuse que (tout risque de) commotion cérébrale ait été écarté".

"J'étais très stressée en début de course puis l'appréhension s'est estompée après une heure même si j'ai échappé à une nouvelle chute", a raconté la lauréate du Tour 2023 mardi soir ajoutant "avoir souffert du cou pendant une partie de l'étape, incapable de tenir la tête droite" en début d'étape.

La grande favorite de l'épreuve a terminé au sein du peloton dans le même temps que la gagnante du jour pour conserver sa sixième place au classement général.

Avec 25 secondes de retard sur Vos, la leader de la formation FDJ-Suez est dans les talons de la Française Pauline Ferrand-Prévot (4e à 18 secondes) et de la gagnante sortante de la Grande Boucle, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (5e à 22 secondes).

Nouveaux examens pour Vollering

Vollering n'est toutefois pas complètement sereine.

"Je suis tombée sur la tête et l'impact a été très violent", a-t-elle déclaré, expliquant également avoir dû encaisser un choc psychologique.

"Bien sûr, quand je me suis retrouvée à terre, je me suis revue un an en arrière. J'ai eu un flash-back. Heureusement, cette fois je n'ai pas perdu de temps", a-t-elle poursuivi. L'an passé, elle avait chuté à six kilomètres de la ligne de la 5e étape à Amnéville, ce qui lui avait coûté la victoire finale après avoir perdu près de deux minutes alors que ses équipières de l'époque ne l'avaient pas attendue.

Mercredi, la plus longue étape de cette édition 2025 sera un vrai test pour l'ancienne fleuriste.

Le parcours de 166 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou/Futuroscope et Guéret propose un final rendu difficile par la succession de trois côtes dans les 35 derniers kilomètres, dont l'ascension du Mampuy, 2,8 km à 5,4% à sept kilomètres de la ligne.

"Demi passera de nouveau examens ce (mardi) soir. Car après une telle chute, même si les athlètes de haut niveau ont des physiques hors normes, des réactions peuvent survenir le lendemain ou le surlendemain d'une chute, dans le bon comme dans le mauvais sens", note Stephen Delcourt qui "attendra mercredi matin" avant de penser à la suite du Tour pour son équipe.

"Le plan reste toujours de ramener la maillot jaune avec Demi. Mais si demain, elle nous dit qu'elle ne le sent pas, il faudra peut-être songer à autre chose". Et notamment penser à protéger la Française Evita Muzic ? La quatrième de l'année dernière semble très en jambes cette année également (14e à 39 secondes).