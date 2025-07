Tour de France femmes: la Mauricienne Le Court gagne la 5e étape et endosse le maillot jaune

La grande bagarre pour le classement général du Tour de France a débuté mercredi à Guéret (centre) où la Mauricienne Kim Le Court a remporté la cinquième étape et endossé le maillot jaune devant toutes les autres prétendantes à la victoire finale, notamment Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma.

De son nom complet Kimberley Le Court De Billot-Pienaar, la leader de l'équipe AG Insurance-Soudal est devenue la première coureuse originaire d'Afrique à remporter une étape du Tour en récupérant le maillot jaune qu'elle avait déjà porté lundi, au détriment de la Néerlandaise Marianne Vos décrochée dans le final.

"C'est vraiment un début de Tour de rêve. L'étape, le jaune. Je n'y pensais même pas au départ en Bretagne... Et pour la suite, on verra, puisque je ne connais pas mes limites en montagne, ce Tour étant ma première grande course à étapes où mon équipe m'a demandé de jouer le général", a-t-elle expliqué.

Victorieuse de Liège-Bastogne-Liège au printemps, l'ancienne vététiste âgée de 29 ans et venue "à 100%" à la route il y a deux ans seulement, est la révélation de ce début d'épreuve. Elle s'impose désormais comme une candidate au podium dimanche soir à Châtel dans les Alpes.

"Elle est vraiment impressionnante au même titre que (la vainqueure sortante) Katarzyna Niewiadoma", a reconnu Stephen Delcourt, le manager de l'équipe FDJ-Suez dont la leader Demi Vollering, deuxième à Guéret, s'est totalement rassurée deux jours après une lourde chute et reste au yeux de beaucoup d'observateurs la favorite pour la victoire finale. La Néerlandaise, considérée comme la meilleure grimpeuse du monde, va en effet trouver un terrain à sa convenance dans les derniers jours de cette édition 2025.

La Mauricienne Kim Le Court lors de sa victoire au sprint dans la 5e étape du Tour de France femmes à Guéret le 30 juillet 2025 AFP

Succès populaire

Mais il y aura du suspense à l'occasion des quatre dernières étapes d'une épreuve dont le succès populaire ne se dément plus au regard des milliers de spectateurs massés le long des routes et des audiences télévisées qui "ravissent" Christian Prudhomme, avec des parts de marché d'environ 25% pour France Télévision "alors que l'on n'est pas encore arrivé dans la montagne", selon le directeur du cyclisme chez l'organisateur ASO.

Mercredi dans la Creuse, les suiveurs ont eu la confirmation que la suite du Tour s'annonce intense et indécise après un final où sept coureuses --soit toutes les candidates au maillot jaune-- se sont livré bataille en s'isolant en tête dans la troisième et ultime ascension du jour, Le Maupuy (2,8 km à 5,4% de moyenne) à sept bornes du but.

Anna van der Breggen, revenue dans le peloton après deux années de pause durant lesquelles elle a été la directrice sportive de... Vollering, a tenté à plusieurs reprises de s'échapper, en vain.

La Néerlandaise n'a toutefois pas été ridicule au sprint en n'étant devancée que par Le Court et Vollering, Niewiadoma prenant la quatrième place d'un emballage royal et prometteur.

Car il suffit de jeter un oeil sur la classement général à mi-parcours de cette Grande Boucle pour saliver.

Les huit premières se tiennent en moins d'une minute. Le Court devance Ferrand-Prévot de 18 secondes. Viennent ensuite Vollering (à 23 secondes), Niewiadoma (à 24), Van der Breggen (à 27) ou encore la Néerlandaise Pauliena Rooijakkers (la troisème de l'édition 2024), à 45 secondes.

Le peloton au cours de la 5e étape du Tour de France féminin le 30 juillet 2025 entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret AFP

Et si elles ont perdu une trentaine de secondes mercredi, les Françaises Cédrine Kerbaol et Evita Muzic (respectivement 10e et 11e à 1:16), restent dans la course au top 5 avant l'étape de jeudi entre Clermont-Ferrand et Ambert.

124 kilomètres durant lesquels les coureuses ne quitteront pas le Puy-de-Dôme et n'auront sans doute droit à aucun répit lors d'un premier test montagneux cette semaine avec les ascensions du col du Béal (1re catégorie, 10,2 km à 5,6%) et du col du Chansert (2e cat., 6,3 km à 5,5%), ce dernier à 30 km de l'arrivée.