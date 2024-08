Tour de France femmes: Vollering-Niewiadoma, le duel est lancé

Le duel attendu entre Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma dans la quête de la victoire finale du Tour de France femmes a pris forme lors d'une étape spectaculaire remportée par la jeune pépite néerlandaise Puck Pieterse, mercredi à Liège.

Sur des routes humides empruntant plusieurs difficultés des classiques Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, Pieterse (22 ans) a signé la première victoire sur route de sa carrière en devançant dans un sprint à trois sa compatriote Vollering et la Polonaise Niewiadoma.

"C'est vraiment une bonne journée pour moi", s'est réjouie Vollering qui a conservé son maillot jaune de leader, endossé mardi au terme du contre-la-montre de Rotterdam.

"L'équipe a fait un super boulot pour me placer constamment à l'avant de la course. Il ne m'a pas manqué grand chose pour la victoire d'étape, mais Puck a vraiment bien joué le coup lors du sprint", a-t-elle expliqué.

Tenante du titre, la leader de l'équipe SD Worx a confirmé son statut de grandissime favorite en dynamitant la course dans la dernière des huit ascensions du jour, la terrible côte de La Roche-aux-Faucons (1,3 km) avec ses passages à 14% de dénivelé à 13 kilomètres de l'arrivée en bord de Meuse à Liège.

La Néerlandaise Puck Pieterse après sa victoire sur la 4e étape du Tour de France femmes, le 14 août 2024 à Liège AFP

Vollering (27 ans) a aussi eu confirmation que sa principale rivale pour la victoire finale dimanche serait bel et bien la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, troisième des deux précédentes éditions de la Grande Boucle féminine.

- Les Françaises à l'affût -

Au classement général, l'actuelle N.1 mondiale possède un avantage de 22 secondes sur Pieterse et de 34 secondes sur Niewiadoma alors que se profilent à partir de vendredi des étapes accidentées et de montagne à travers les massifs du Jura et des Vosges avant la redoutée dernière étape dont l'arrivée sera jugée au sommet de l'Alpe d'Huez.

Puck Pieters, championne d'Europe de VTT (cross-country) et récemment 4e dans cette discipline aux JO de Paris, a elle confirmé ses aptitudes sur route en signant un premier succès marquant.

"Battre la meilleure mondiale au sprint, c'est juste un rêve. Je ne connaissais pas le final... J'ai sans doute lancé mon sprint trop tôt mais finalement j'ai tenu bon", a-t-elle raconté après sa victoire attribuée pour quelques centimètres à la photo finish.

"Je m'étais bien préparée en vue des JO et cela paie aussi aujourd'hui sur la Tour", a expliqué la pépite de l'équipe Fenix-Deceuninck qui a posé sa candidature à un éventuel podium final.

Une place dans le top-3 final que visent aussi les Françaises Juliette Labous, Cédrine Kerbaol et Evita Muzic

La néerlandaise Demi Vollering avec le maillot jaune de leader, après la 4e étape du Tour de France, le 14 août 2024 à Liège AFP

Si elles n'ont pas réussi à suivre le trio de tête dans le final, elles ont toutefois limité la casse en terminant sur ses talons.

Au général, Labous pointe en 5e position à 56 secondes de Vollering, Kerbaol à 1:04 (9e) et Muzic à 1:21 (13e).

"Je me sentais bien. Il ne m'a pas manqué grand chose pour basculer avec les meilleures au sommet de la Roche-aux-Faucons. Je suis un peu déçue mais certainement pas abattue car il reste encore de belles étapes", a raconté Labous tandis que Muzic "attend la montagne avec impatience".

Avant d'aborder ces trois dernières étapes favorables aux grimpeuses, les sprinteuses auront une dernière occasion de se mettre en évidence jeudi entre Bastogne et Amnéville, première arrivée en France de cette édition qui aura connu une impressionnant succès populaire aux Pays-Bas et en Belgique.