Tour de France: Kévin Vauquelin, à l'aise dans la cour des grands

A la veille d'un contre-la-montre sur ses terres, Kévin Vauquelin confirme jour après jour sa bonne forme en ce début de Tour de France, en même temps que son changement de statut qui le place désormais "parmi les grands".

La photo est belle, de celle qu'on encadre pour la placer au-dessus de la cheminée afin de la contempler quand le froid sévit à l'extérieur. On y voit le Français tourner les jambes sur son home-trainer aux côtés de Mathieu van der Poel, en jaune, et de Tadej Pogacar, le vainqueur du jour, en attendant d'aller récupérer son maillot blanc de meilleur jeune.

"Il est parmi les plus grands", juge le manager de la formation Arkéa-B&B Hotels Emmanuel Hubert, ravi de voir son coureur en si bonne compagnie, après être allé cherché dans la douleur la 10e place d'une étape terminée sur quelques ascensions bien casse-pattes.

Le patron de la formation bretonne soupçonne même son leader d'avoir "un brin de déception" après un final échevelé, conclu par son deuxième Top 10 en quatre étapes après la 8e place obtenue à Boulogne-sur-Mer dimanche.

"Maturité"

"J'étais pas idéalement placé (...), malheureusement, je prends une cassure, ouais c'est un peu décevant...", a confirmé "la Vauq'" après la course, qui espère scorer sur ses terres normandes lors des jours à venir.

Voir poindre la frustration alors même que le coureur de 24 ans porte le maillot blanc de meilleur jeune, est cinquième du général, et n'a terminé qu'à dix secondes d'un Pogacar impressionnant permet d'entrevoir son changement de classe.

Vainqueur du Tour du Pays de la Loire en avril, deuxième de la Flèche Wallonne dans la foulée derrière le Slovène, il a brillé sur le Tour de Suisse et a permis au cyclisme français de rêver d'une première victoire finale dans une course à étapes World Tour depuis 2007.

Battu par Joao Almeida lors du chrono final, il a tout de même épaté durant sa semaine helvétique, se montrant également à l'aise devant les micros au moment d'évoquer les immenses difficultés économiques de son équipe, en danger.

"Il a la maturité physique et la maturité intellectuelle, mentale qui fait que ça va dans le bon sens pour faire un très grand coureur", salue Emmanuel Hubert.

Kévin Vauquelin à l'offensive lors de la 2e étape du Tour de France, entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, le 6 juillet 2025 POOL/AFP

"J'avoue qu'on ne dit plus +le gars d'Arkéa+, mais on dit +Kévin+ ou +Vauquelin+, donc c'est sûr que c'est plus gratifiant, mais la rançon de la gloire, c'est que maintenant je suis un peu plus marqué", avait estimé le puncheur-rouleur après avoir mis le feu au final escarpé dans le Pas-de-Calais dimanche.

"Gros moteur"

Ses amis aussi ont remarqué l'ascension du Français dans la hiérarchie du peloton.

"Kevin, ça a toujours été un gros moteur, franchement, il court toujours dans les 15 ou 20 premiers des courses, je lui ai dit, +tu ne me dis même plus bonjour, on ne se voit même plus!+, comme moi je suis toujours à l'arrière", a souri auprès de l'AFP son pote Jordan Jegat, coureur chez TotalEnergies et 22e mardi.

Pas étonné par le niveau de son compère d'entraînement, Jegat "pense que demain (mercredi), il sera encore dans les premiers rôles avec le chrono" de 33 km autour de Caen.

Sixième l'an dernier sur un parcours similaire, deuxième du championnat de France du contre-la-montre, Vauquelin a des arguments pour continuer à nager parmi les gros poissons du général dans son Calvados.

De quoi lui faire revoir ses ambitions? Le vainqueur de la deuxième étape du Tour l'an passé à Bologne avait dit avant le début de cette 112e édition être venu pour "kiffer ce qui se passe" et viser une victoire d'étape plutôt qu'une place au général, alors que des doutes subsistent sur ses capacités en haute montagne.

"Quelque part, il est dans le match, il est cinquième...", a soufflé Emmanuel Hubert, qui avait dit dimanche, concernant d'éventuelles ambitions au général: "On pourra faire un point au Puy de Sancy", au soir de la 10e étape, pour le 14-Juillet.