Tour de France: Lille se pare de jaune avant le Grand Départ

"Quand on est amoureux du vélo, +piqué d'un rayon+, c'est exceptionnel d'être là": à deux jours du départ du Tour de France, des milliers de fans affluent dans la capitale des Flandres pour célébrer le cyclisme dans une grande fête populaire.

Sur la Grand-Place, au coeur de la ville, un immense maillot jaune recouvre la façade du quotidien La Voix du Nord. Sous un soleil éclatant, les lettres géantes du journal sont passées du blanc au jaune pour saluer le passage de la Grande Boucle.

Samedi, peu après 13h, les coureurs s'élanceront depuis la Citadelle pour un départ fictif avant de rejoindre le Grand Départ officiel à Loos.

Cette première étape de 185 kilomètres, majoritairement plate, empruntera des reliefs emblématiques de la région: Notre-Dame-de-Lorette, le Mont Cassel et le Mont Noir, culminant à moins de 200 m d'altitude.

C'est sur l'une de ces petites côtes que Branwen Davies, 55 ans, prévoit de se poster. En tenue jaune sur son vélo de course, cette Galloise passionnée a fait halte à Lille pour assister à la présentation des équipes jeudi soir sur la Grand Place.

"On suit le Tour chaque année, on aime beaucoup le vélo. On va regarder un peu la ville et les alentours, mais on est surtout là pour voir Geraint Thomas", le coureur cycliste gallois, sourit-elle.

La Grand Place de Lille tout de jaune vêtue à deux jours du départ du Tour de France depuis la préfecture du Nord, le 3 juillet 2025 AFP

Le Tour n'était pas parti de France depuis 2021 (Brest), et cela n'arrivera pas de nouveau avant plusieurs années: il partira de Barcelone en 2026 et de Grande-Bretagne en 2027.

Mario Congiu est quant à lui venu de Tournai (Belgique) "pour soutenir Remco Evenepoel, notre idole en Belgique". "C'est un roi !", lance cet amateur du Tour "depuis gamin".

"On fera les trois premiers départs, les trois premières arrivées. On a pris un congé. Quand on est amoureux du vélo, +piqué d'un rayon+, c'est exceptionnel d'être ici", ajoute ce quinquagénaire, imprimeur de métier.

C'est la cinquième fois que le Tour s'élance dans le Nord, terre de cyclisme et berceau de la mythique course Paris-Roubaix. Le Grand Départ avait déjà été donné à Lille en 1960 et 1994, à Roubaix en 1969 et à Dunkerque en 2001.

Spectateurs et supporters sur la Grand Place de Lille à deux jours du départ du Tour de France 2025, le 3 juillet 2025 AFP

Pendant quatre jours, le peloton sillonnera les Hauts-de-France, avec des départs à Lauwin-Planque, Valenciennes et Amiens.

"le plus grand cyclisme du monde"

Fichier vidéo Sur la place de la République à Lille, le Fan Park a ouvert ses portes jeudi, attirant les visiteurs avec ses animations et ateliers autour du vélo.

Mia Juul Bojko, 36 ans, est venue de Danemark pour suivre la première étape et soutenir son compatriote Jonas Vingegaard, "un type si gentil, un si grand coureur". "C'est tellement incroyable de le voir sur la route, il va gagner cette année !", lance-t-elle, drapeaux danois fixés sur un serre-tête.

Eliott, dispensé d'école pour l'occasion, est venu avec son père applaudir Pogacar, "le plus fort!". "J'aime la course, les médailles, les coupes... et les cadeaux de la caravane !".

"C'est le plus grand cyclisme du monde" résume Ivan Van der Gucht, autre supporter belge de Remco Evenepoel.

La préfecture du Nord attend plusieurs centaines de milliers de spectateurs le long du parcours, et quelque 1.400 membres des forces de sécurité sont mobilisées.

À 15 ans, Cyriaque, en CAP carreleur, a posé une journée pour assister à l'événement: "Je suis trop fan".

"Je vais voir les trois premiers départs dans le Nord, puis je pars en vacances. Mon père planifie toujours pour qu'on soit sur le Tour, cette année on sera dans les Pyrénées", explique ce fan du néerlandais Mathieu van der Poel.

Le Tour de France, l'un des événements sportifs les plus suivis au monde, offre une grande visibilité pour les territoires traversés.

"L'impact est énorme, nos hôtels sont complets depuis mercredi soir", explique Boris Lecroix, président du club hôtelier de Lille Métropole. "On atteint 97 % de taux d'occupation pour vendredi soir, soit 40 points de plus que l'an dernier à la même période, c'est une belle vitrine" après les JO-2024.