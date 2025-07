Tour de France: Pogacar assomme le Tour à Hautacam

Seul au monde, Tadej Pogacar a assommé le Tour de France dès la première étape de haute montagne, jeudi dans les Pyrénées, en s'imposant au sommet à Hautacam, pour reprendre le maillot jaune avec une marge déjà colossale (plus de trois minutes trente).

Sous un soleil de plomb, le Slovène a attaqué à douze kilomètres du sommet et s'est imposé avec 2 minutes et 10 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, grimaçant de douleur, et 2:23 sur l'épatant Allemand Florian Lipowitz.

Le Français Kévin Vauquelin a impressionné en terminant à la sixième place, juste devant Remco Evenepoel, distancé dès le col du Soulor mais qui a réussi à s'accrocher.

Au classement général, le trou est fait: Pogacar, qui dépossède du maillot jaune Ben Healy, en perdition dès le Soulor, compte 3 min 31 sec d'avance sur Vingegaard, un écart vertigineux, et 4:45 sur Evenepoel.

Le match pour la troisième place s'annonce en revanche passionnant avec l'émergence des jeunes Florian Lipowitz, Oscar Onley et Kévin Vauquelin, qui peuvent espérer disputer le podium à Evenepoel.

La victoire de Pogacar constitue une sacrée revanche pour le champion du monde qui avait définitivement perdu le Tour en 2022 sur ces mêmes pentes face à Vingegaard.

Visiblement pas du tout affecté par sa chute de la veille à Toulouse, Pogacar, avant-bras gauche bandé, s'est appuyé sur ses coéquipiers d'UAE au début de l'ascension finale, la première hors catégorie de cette 112e édition.

Tim Wellens a d'abord fait exploser tous les lieutenants de Vingegaard chez Visma, pourtant de sacrés grimpeurs. Adam Yates a pris un très bref relais avant que Jhonatan Narvaez ne prépare l'attaque de son leader au sprint.

L'offensive de Pogacar a alors laissé sur place tout le monde, y compris Vingegaard, même si le Danois a navigué pendant un temps à une vingtaine de secondes avant de céder lui aussi du terrain, mètre après mètre.

Pogacar a rapidement avalé Bruno Armirail, auteur d'une échappée magnifique sur ses terres pyrénéennes, avant de foncer vers le sommet pour y décrocher sa huitième victoire dans les Pyrénées, plus qu'aucun autre coureur dans l'histoire du Tour. A 26 ans, le Slovène en est déjà à 20 victoires d'étape dans la Grande Boucle, sa troisième cette année.

Il reste encore deux étapes dans les Pyrénées, un contre-la-montre en montée vendredi jusqu'à l’altiport de Peyragudes, et celle menant jusqu'à Superbagnères samedi avec le Tourmalet en chemin.

En troisième semaine, il faudra ensuite encore gravir le terrible Mont Ventoux, avant deux étapes de montagne gargantuesques jusqu'au col de la Loze et à La Plagne.

Mais, après un début de Tour aussi dynamique qu'éreintant, le suspense semble déjà éteint dans cette Grande Boucle après ce nouveau cavalier seul de Pogacar.