Tour de France: pour Lenny Martinez, les pois de l'histoire familiale

Déterminé dans une étape qu'il avait ciblée de longue date, Lenny Martinez a profité des pentes du Massif Central pour s'emparer du maillot à pois lundi, affirmant un peu plus la filiation avec son grand-père, lauréat du Grand prix de la montagne en 1978.

À cette époque, Mariano Martinez était arrivé sur les Champs-Élysées fin juillet 1978 recouvert des pois rouges qui anoblissent les grands grimpeurs avant, deux ans plus tard, de signer un succès retentissant à Morzine, un 14 juillet.

Les planètes semblaient donc alignées pour le jeune Lenny, 22 ans, au moment de s'élancer, un jour de fête nationale, dans une étape aux allures de toboggan interminable et qu'il avait reconnue minutieusement.

Personne ne s'est donc étonné lorsqu'il s'est glissé dans l'échappée quelques encablures après le départ d'Ennezat, près de Clermont-Ferrand, sous le patronage intimidant du Puy-de-Dôme.

"Maillot en laine"

Patient dans son effort contrairement à ce qu'il avait montré sur la route de Rouen lors de la quatrième étape, il a su passer des relais quand il le fallait et surgir au moment opportun pour engranger des points.

Autoritaire dans ses sprints, il a franchi en tête les cinq premiers sommets d'une étape aux huit ascensions répertoriées, s'assurant ainsi de monter sur le podium protocolaire au Mont-Dore pour revêtir une tunique éminemment symbolique dans sa famille, 47 ans après son grand-père.

"C'était son rêve, je pense, de me voir porter les pois donc oui, je pense qu'il doit être aux anges", a expliqué le grimpeur de la Bahrain-Victorious une fois la tunique endossée.

Lenny Martinez au côté de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard dans le final de la 10e étape du Tour de France, au Mont-Dore, le 14 juillet 2025 AFP

"C'est beau je trouve, il m'avait montré son maillot à pois en laine quand j'avais commencé le vélo au tout début et ouais, c'est marrant maintenant de porter le même", a-t-il poursuivi.

Plus de laine en 2025, mais une performance encourageante pour Martinez qui devient, trois jours après son 22e anniversaire, le plus jeune coureur français à porter le maillot à pois, devant Richard Virenque en 1992 (22 ans, 7 mois et 17 jours).

L'ancien de la Groupama-FDJ, arrivé chez Bahrain Victorious cet hiver, avait annoncé ses intentions concernant cette traversée auvergnate.

"C'est une étape qu'il avait reconnue avant le Dauphiné et on savait, au vu du passé, que l'étape du Massif Central était toujours celle où se font les grandes différences, donc il fallait être dans l'échappée et il a été excellent pour y être", a souligné son directeur sportif Roman Kreuziger.

"Il peut être caché pendant 18 étapes, mais sur trois ou quatre jours, on peut le voir être très performant", a ajouté l'ancien grimpeur tchèque.

Celui qui est aussi le fils de l'ancien champion olympique de VTT en 2000 Miguel Martinez a cédé face aux coups de boutoir de la formation EF Education First, emmenée par l'insatiable Ben Healy et le Français Alex Baudin, pour terminer l'étape en bonne compagnie, dans un trio royal avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

"Vu l'écart, on a voulu se concentrer sur la victoire d'étape, mais ça a été une journée difficile pour tout le monde, (...) mais je suis sûr qu'elle va lui donner beaucoup de confiance pour la deuxième et troisième semaine", s'est réjoui Kreuziger, malgré le coup de bambou subi par son coureur en fin de course.

"le garder"

En difficulté en début de Tour, Martinez compte profiter de journées qui construisent sa réputation et où il semble irrésistible pour continuer de grappiller des pois et conserver le maillot le plus longtemps possible, malgré la concurrence inévitable de Pogacar.

Lenny Martinez célèbre sa victoire lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, au Mont-Cenis, le 15 juin 2025 AFP

"Je sais que ça va être compliqué avec Tadej et les leaders jusqu'à Paris, mais je vais tout donner et je pense que je vais faire au jour le jour et essayer chaque jour de le garder", a indiqué le vainqueur de la dernière étape du Dauphiné cette année.

Avec 27 points au total, et 20 d'avance sur Pogacar, Martinez va devoir être malin, alors que les Pyrénées se profileront vite après le repos toulousain mardi.

"Il faut qu'on voit si ça a plus de sens de se battre pour le maillot ou de se concentrer sur une étape", juge Kreuziger.

Le public français signerait pour les deux.