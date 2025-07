Tour de France: "A six heures du mat', je pense à mes pierres", Guillaume Martin-Guyonnet en son domaine

"Sur le Tour de France ça me fait du bien d'avoir un peu de comptabilité à traiter": coureur professionnel et écrivain-philosophe à ses heures perdues, Guillaume Martin-Guyonnet est aussi propriétaire d'un gîte en Normandie devant lequel il passera avec le reste du peloton jeudi.

La sixième étape entre Bayeux et Vire cheminera à quelques mètres du Domaine de la Boderie, près du village Saint-Honorine-la-Chardonne. La localité de 680 âmes sera rebaptisée "Saint-Guillaume-la-Chardonne" pour l'occasion.

Car ici, le leader de l'équipe Groupama-FDJ est chez lui, sur ces terres de l'Orne, en pleine Suisse normande. "Je suis né à Paris mais je n'y ai passé que quelques semaines. J'ai grandi ici, je suis allé à l'école à trois kilomètres, au lycée à quinze bornes", explique-t-il en faisant le tour du propriétaire à l'AFP et quelques autres médias en mai.

Niché dans un écrin de verdure, le domaine qu'il a racheté à ses parents en 2020 court sur dix hectares, décrit-il en jouant en chemin avec ses chèvres, avant de s'interrompre pour courser un âne qui tente de se faire la malle – "j'en ai quatorze dont certains qui ont mon âge", 32 ans.

Il y a aussi des cochons et un cheval.

- "Projet un peu fou"

Le domaine, dont les origines remontent au 16e siècle, comprend huit bâtiments, avec quatre gîtes qui peuvent héberger de 2 à 15 personnes. Mais aussi un dojo où son père, professeur d'aïkido, organise des stages d'arts martiaux, alors que sa mère, comédienne, donne des cours des théâtre dans une bâtisse attenante.

Guillaume Martin-Guyonnet lors de la présentation des équipes du Tour de France le 3 juillet 2025 à Lille AFP

"Ça aurait été triste que ce projet un peu fou de mes parents s'arrête avec eux", dit Guillaume Martin, qui a récemment fait rajouter le nom de sa mère, Guyonnet, sur son passeport.

Déjà "pleinement impliqué" dans l'aventure, il "essaye d'aider" quand il peut pendant la saison cycliste, fait "un peu de compta" et s'occupe du compte Instagram, alors que sa compagne gère le site internet. Et "en novembre je prends vraiment le relais. J'aime bien cuisiner par exemple. J'ai besoin d'un équilibre entre des choses très différentes. Même sur le Tour de France ça me fait du bien d'avoir un peu de comptabilité à traiter."

Personnage iconoclaste et érudit, le Normand a eu le bac avec un an d'avance, détient un Master de philosophie à l'Université Paris-Nanterre et écrit des livres ("Platon Vs. Platoche", "Socrate à vélo", "La Société du peloton").

Son dernier ouvrage, "Les Gens qui rêvent", parle du premier propriétaire des lieux, Guy Lefèvre de La Boderie, un poète de la Renaissance.

- "L'ambition de ma vie: remonter le mur d'enceinte"

"J'ai grandi avec lui. Toute mon adolescence j'ai fait un peu d'archéologie. On ne sait pas où il est enterré donc un jour je suis venu avec ma pelle. Mais je n'ai pas trouvé de tombe, seulement deux murets" qu'il inspecte avec curiosité.

Guillaume Martin-Guyonnet (D) avant le départ de la troisième étape du Tour de France, à Valenciennes, le 7 juillet 2025 AFP

Mais sa grande passion reste le mur d'enceinte, en piteux état par endroits. "C'est l'ambition de ma vie de le remonter. Je suis obsédé par ça", dit-il.

Le chantier est immense mais il est confiant. Sa première mission est déjà réussie: redresser, pierre par pierre, la petite tour à l'angle de la propriété.

"A six heures du mat', quand je n'arrivais pas à me rendormir, je pensais à mes pierres, je m'imaginais en haut de ma tour."

Son après-carrière, il le voit clairement ici depuis le premier confinement lorsqu'il a passé trois mois sur place, coupé du monde, heureux. "C'est là que je m'imaginais la vie que je pouvais avoir plus tard".

"J'ai encore du mal à me projeter mais je ne me vois pas directeur sportif. Le cyclisme constitue une grande partie de ma vie depuis que j'ai douze ans. Mais aujourd'hui une semaine sans vélo ça ne me manque pas terriblement au moment de ma reprise. En revanche, j'ai besoin d'avoir de l'activité physique."

Remonter le mur fera l'affaire.