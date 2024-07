Tour de France: une nouvelle opportunité pour Cavendish et les sprinteurs

La sixième étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon offrira aux sprinteurs et à Mark Cavendish, vainqueur mercredi et nouveau détenteur du record de succès dans la Grande Boucle, une nouvelle opportunité de lever les bras.

En s'imposant à Saint-Vulbas, le sprinteur de 39 ans a décroché un 35e victoire sur les routes du Tour de France, un de plus que le grand Eddy Merckx avec lequel il partageait le record jusque-là.

Comme la veille, la remontée vers le nord se poursuit jeudi dans une étape longue de 163,5 km dont le profil laisse présager d'une arrivée au sprint après une traversée de plusieurs vignobles de choix.

"On passe par des endroits pas dégoûtants", anticipe Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

Sur le plan sportif, "il y a un petit risque de vent dans le final lorsqu'on passe dans la plaine. Mais c'est vraiment très très plat", avant une arrivée "superbe" en très léger faux-plat, ajoute le directeur technique de la Grande Boucle.

Présentation du profil de l'étape 6 du Tour de France le 4 juillet entre Mâcon et Dijon AFP

Resté en jaune mercredi après son coup de force en haut du Galibier, le Slovène Tadej Pogacar devrait, sauf incident, conserver sa tunique de leader.

Une échappée pourrait se former, mais il y a peu de chances que l'étape file entre les doigts des sprinteurs sur la ligne droite finale de 800 mètres dans la préfecture de la Côte-d'Or, ville-étape pour la 14e fois.

"Un deuxième jour de suite au sprint, c'est le maximum qu'on s'autorise", souligne Thierry Gouvenou.

Les coureurs du classement général vont à nouveau entrer en action dès vendredi lors d'un chrono très attendu entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, là aussi "des endroits pas dégoûtants" du tout.

Départ à Mâcon à 13h35 (réel à 13h50), arrivée à Dijon à 17h28 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h)