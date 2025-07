Tour de France: Van der Poel renoue avec la victoire et le maillot jaune

Quatre ans après, Mathieu van der Poel a retrouvé le maillot jaune du Tour de France dimanche à Boulogne-sur-Mer après avoir remporté la deuxième étape au terme d'un sprint en côte, devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Le Néerlandais a décroché la deuxième victoire en deux jours pour l'équipe Alpecin après celle du sprinteur belge Jasper Philipsen la veille, à qui il prend la tunique de leader.

C'est la deuxième fois que Van der Poel, 30 ans, lève les bras sur le Tour de France après son succès très émouvant il y a quatre ans à Mûr-de-Bretagne, qu'il avait dédié à son grand-père décédé, l'ancien champion français Raymond Poulidor.

Signe du destin, le Néerlandais s'était alors déjà paré de jaune et c'était déjà la deuxième étape, gagnée devant le même Pogacar.

Van der Poel, qui s'est montré le plus fort au sein d'un groupe d'une vingtaine de coureurs, était très bien entouré sur le podium de l'étape avec Pogacar et la troisième Vingegaard, très remuant encore dans les 30 derniers kilomètres.

"Le final était plus compliqué que je ne le pensais, a commenté le vainqueur. J'étais très motivé, ça faisait quatre ans que j'attends ça et que je voulais cette deuxième victoire. Les gens me désignaient comme le favori mais quand on regarde les coureurs qui étaient devant dans les montées... je suis très content."

Plusieurs Français se sont illustrés dans les trois bosses du final, la côte du Haut Pichot, de Saint-Etienne-au-Mont et d'Outreau, à commencer par Romain Grégoire, quatrième de l'étape juste devant Julian Alaphilippe, et Kevin Vauquelin, huitième.

Grégoire et surtout Vauquelin, qui regrettait le manque de collaboration de Matteo Jorgenson, sont passés à l'attaque à plusieurs reprises, mais sans réussir à décrocher les leaders.

Van der Poel, triple vainqueur de Paris-Roubaix et champion du monde en 2023, décroche la 55e victoire de sa carrière, confirmant qu'il était quasi injouable dans ce type de final.

Jasper Philipsen, vainqueur la veille à Lille et premier porteur du maillot de leader, a franchi la ligne à plus de 30 secondes.