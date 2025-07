Tour de France: Vingegaard lance la bataille de la troisième semaine

Jonas Vingegaard (à droite) à l'attaque contre Tadej Pogacar sur les pentes du Mont Ventoux le 22 juillet 2025. Le Danois et ses équipiers de Visma-Lease a bike ont tenté de déstabiliser le Slovène, mais le porteur du maillot jaune a paré toutes les attaques de son rival

Loin d'abdiquer, Jonas Vingegaard et la formation Visma-Lease a Bike ont déroulé mardi un plan de bataille millimétré et ambitieux pour acculer Tadej Pogacar sur les pentes du Mont Ventoux, sans parvenir à le distancer mais en se donnant de l'espoir pour la dernière semaine du Tour.

La veille, lors de la journée de repos, Vingegaard avait promis qu'il ne rendrait pas les armes sans combattre mais qu'il jouerait au contraire son va-tout lors de la dernière semaine, quitte à sacrifier une deuxième place au général qui est bien peu de choses aux yeux d'un double vainqueur du Tour (2022-2023).

Mardi entre Montpellier et le Mont Ventoux, son équipe, à la tactique peu lisible et désordonnée jusqu'alors, s'est mise au diapason pour faire mal à la formation UAE et placer Pogacar dans une position vulnérable pour la première fois dans cette Grande Boucle.

"On a quelques opportunités, et on veut se battre pour chaque occasion qui va nous rester", a expliqué Marc Reef, le directeur sportif de l'équipe néerlandaise peu après l'arrivée, combatif à l'instar de ses ouailles dans les paysages majestueux de ce coin de Provence.

Travail collectif

Le plan des "Frelons", pas sans rappeler les plus belles heures de la domination du Danois, a pris forme dans la première partie de l'étape, lorsque les robustes rouleurs Tiesj Benoot et Victor Campenaerts se sont glissés dans l'échappée qui a fini par se constituer après plusieurs dizaines de kilomètres de lutte.

Nantis d'une large avance à l'approche des premières pentes du Mont Chauve, les deux lieutenants ont pu se préparer à servir de relais à leur leader, tandis que loin derrière, leurs coéquipiers commençaient à essorer le peloton.

Sepp Kuss en tête du groupe maillot jaune dans les premières pentes du Mont Ventoux le 22 juillet 2025. L'équipier américain de Jonas Vingegaard (en 2e position) a assuré un gros tempo pour isoler Tadej Pogacar AFP/Archives

Dès les premières rampes du Géant de Provence, Wout Van Aert s'est mis à la planche, avant d'être suppléé par Sepp Kuss. Comme dans une chorégraphie savamment et maintes fois répétée, l'Américain a pris le manche alors que les pourcentages se durcissaient pour mettre "Vingo" en orbite à mesure que les paysages lunaires du Ventoux s'approchaient.

"L'équipe a été super aujourd'hui (mardi), tout le monde a été très dévoué", a salué Vingegaard, à qui les difficultés de l'équipe émiratie n'ont pas pu échapper.

Pendant que leurs rivaux s'en donnaient à coeur joie en tête de peloton, les hommes de main de Pogacar, habituellement si prompts à écoeurer leur monde, ont en effet sauté les uns après les autres.

Bien lancé par Kuss, Vingegaard s'est dressé sur les pédales à un peu plus de neuf kilomètres du sommet, portant sa première véritable attaque depuis le début du Tour.

"Jonas a pu vraiment attaquer, Pogacar a pu suivre, mais Jonas a aussi pu contrer, et ça n'était pas possible jusque-là, quand Pogacar attaquait, il y avait tout de suite un écart", observe Marc Reef.

"On s'y attendait"

Après sa première banderille, le Danois est vite revenu sur Tiesj Benoot, premier éclaireur, puis sur Victor Campenaerts un peu plus haut, en plantant deux nouvelles après le relais assuré par l'un puis par l'autre.

"Nous avons fait de notre mieux avec le vent de face après le Chalet-Reynard, nous savions qu'il aurait besoin d'équipiers, ç'a été un gros avantage, notre plan a fonctionné", s'est réjoui Benoot.

A chaque fois, le Slovène s'est mis dans la roue sans concéder la moindre longueur mais le triple vainqueur de l'épreuve (2020; 2021 et 2024) a affiché parfois un rictus qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps et n'est pas parvenu à distancer son meilleur ennemi lors de sa seule offensive du jour, à deux kilomètres du sommet.

"Vingegaard, c'est un guerrier. Il a du courage, il a des bonnes jambes. C'est normal qu'il attaque, on s'y attendait, on s'attend aussi encore à ce que chaque jour, il essaye", a expliqué Mauro Gianetti, le directeur sportif du maillot jaune.

Le Danois, tombé sans gravité après avoir franchi la ligne d'arrivée deux secondes derrière "Pogi", devrait bien remettre ça à compter de jeudi avec l'arrivée de la course dans les Alpes, alors qu'il a 4 minutes 15 à combler au général.

"Mes sensations aujourd'hui me motivent pour la suite et je vais continuer d'essayer", a-t-il dit, alors qu'arrivent deux étapes de très haute montagne, avec l'ascension du col de la Loze jeudi, où Pogacar avait explosé en vol en 2023.

Questionné sur la stratégie qu'appliqueront les Visma dans ces chapitres alpestres, leur patron, Richard Plugge, est resté sibyllin: "Vous verrez."