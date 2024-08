Tour de France: Vollering chute et cède le maillot à Niewiadoma

La Néerlandaise Demi Vollering, victime d'une chute dans le final, a perdu le maillot jaune de leader du Tour de France au profit de sa grande rivale, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, au terme de la 5e étape remportée au sprint par la Hongroise Blanka Vas, jeudi à Amnéville.

À six kilomètres de la ligne, la leader du classement général a été prise dans une chute impliquant une douzaine de coureuses. Après avoir mis plus d'une minute à se relever, Vollering, choquée, souffrant du dos et d'abrasion à la cuisse gauche, a terminé la course au courage, en grimaçant. Et sans être attendue par ses équipières.

Vollering, jusque-là grande favorite pour une deuxième victoire d'affilée dans le Tour, a concédé 1 minute 47 secondes à Niewiadoma, deuxième de l'étape et désormais en tête du classement général avec 1 mn 19 sec d'avance.

Les éventuelles séquelles de la chute seront scrutées vendredi alors que se profilent deux terribles étapes de montagne dans les Alpes samedi et dimanche.

Ses larmes à l'arrivée contrastaient avec le sourire de Niewiadoma, troisième des deux éditions précédentes de la Grande Boucle, "heureuse d'avoir échappé à la catastrophe".

"Les derniers kilomètres étaient vraiment chaotiques. Globalement, ce début de Tour est vraiment nerveux. C'était donc important d'être bien placée à l'avant pour éviter les incidents. Je suis très heureuse de prendre le maillot. C'est exceptionnel", a déclaré la gagnante de la Flèche wallonne au printemps.

"Demi est forte"

Blanka Vas à Amneville le 15 août 2024 AFP

"Maintenant, 1 min 19, en montagne, ce n'est pas grand-chose, surtout au regard du profil de la dernière étape (qui arrive à l'Alpe-d'Huez). Bien sûr, je me sens bien et je suis confiante mais je sais aussi que Demi est une championne incroyablement forte", s'est-elle projetée.

Consolation pour l'équipe SD Worx de Vollering: la victoire d'étape est revenue à Blanka Vas qui a réglé un sprint à quatre devant Niewiadoma, l'Allemande Liane Lippert et la championne olympique américaine Kristen Faulkner.

"J'ai un double sentiment. Je suis bien sûr heureuse de cette victoire après avoir été tellement déçue au JO", a expliqué le Hongroise qui avait terminé 4e de la course en ligne à Paris.

"La chute de Demi vient un peu ternir cette journée. Mais elle est forte. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle puisse refaire son retard et remporter le Tour", a-t-elle poursuivi.

La course, marquée par la longue échappée d'un trio composé de la Belge Julie Van de Velde et des Néerlandaises Fem van Empel et Loes Adegeest (reprises à dix kilomètres d'Amnéville), a permis aux Françaises Cédrine Kerbaol (7e à 11 secondes), Evita Muzic et Juliette Labous (respectivement 10e et 15e à 28 secondes) de se mettre en valeur.

Katarzyna Niewiadoma à Amnéville le 15 août 2024 AFP

Belle surprise de ce début de Tour -elle n'avait concédé que cinq secondes à Vollering lors du contre-la-montre de Rotterdam mardi-, la jeune Bretonne Kerbaol (23 ans) a de nouveau été impressionnante jeudi en faisant constamment la course en tête de peloton.

Maillot blanc de la meilleure jeune l'année dernière (et 12e du classement final), elle pointe à la 4e place du général juste devant Labous (25 ans), toutes deux dans la même minute que Niewiadoma. L'objectif de podium reste donc d'actualité.

Vendredi, la 6e étape devrait plaire aux baroudeuses avec une course de 159 kilomètres au final accidenté. La côte des Fins (1,8 km à 6,9% de dénivelé), située à moins de 15 kilomètres de l'arrivée, pourrait se révéler décisive.