Tour de Grande-Bretagne: Evenepoel et Alaphilippe à l'affiche

Le coureur belge Remco Evenepoel, auréolé de ses deux médailles d'or olympiques, effectue sa reprise mardi au départ du Tour de Grande-Bretagne, avec à ses côtés son coéquipier français Julian Alaphilippe, ancien vainqueur de l'épreuve.

Les deux têtes d'affiche de la formation Soudal Quick-Step offrent une exposition accrue à la course britannique, prévue de mardi à dimanche sur quelque 940 km et à laquelle prendra également part le local Tom Pidcock.

Ils prendront le relais médiatique et sportif de Wout Van Aert, le lauréat belge de l'édition précédente aligné cette saison sur le Tour d'Espagne.

La centaine de coureurs, répartis en dix-huit équipes, s'élanceront mardi matin de Kelso, petite ville du sud-est de l'Ecosse, pour la première des six étapes, la plus longue aussi (181,9 km).

Les regards seront forcément tournés vers Evenepoel, un des héros des JO, auteur à Paris d'un doublé inédit dans l'histoire du cyclisme masculin, le contre-la-montre et la course en ligne.

"Ma dernière période de course a été très spéciale pour moi et j'ai apprécié de pouvoir me ressourcer un peu par la suite, mais il est temps d'enfiler à nouveau un dossard alors que j'attends avec impatience les grandes courses de cet automne", a déclaré le Flamand de 24 ans.

Pidcock à domicile

Le Britannique Tom Pidcock, champion olympique en VTT le 29 juillet2024 sur la colline d'Elancourt, sera au départ du Tour de Grande-Bretagne (3 - 8 septembre) AFP/Archives

Il s'agira d'une de ses dernières associations avec Alaphilippe, puisque le double champion du monde français (2020 et 2021) rejoindra l'équipe suisse Tudor Pro Cycling en fin de saison.

A l'inverse d'Evenepoel, "Alaf" connaît bien le Tour de Grande-Bretagne pour l'avoir gagné, en 2018, avant de monter sur la troisième marche du podium trois ans plus tard, en 2021, lors de sa dernière venue.

La "start-list" comprend également le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), médaillé d'or olympique en VTT cet été, et l'Australien Damien Howson (Q36.5), troisième du dernier "Tour of Britain".

Le tracé de l'édition 2024 s'achève dimanche à Felixstowe, une cité portuaire du Suffolk, comté de l'Est de l'Angleterre.