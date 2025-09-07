Tour de Grande-Bretagne: victoire finale de Romain Grégoire

Le cycliste français Romain Grégoire (à droite) a remporté dimanche 7 septembre 2025 le classement général du Tour de Grande-Bretagne, devant le Belge Remco Evenepoel (à gauche).

Le Français Romain Grégoire a remporté dimanche le classement général du Tour de Grande-Bretagne cycliste à l'issue de la 6e étape, qui est revenue au sprinteur néerlandais Olav Kooij à Cardiff.

Le coureur de la formation Groupama-FDJ a résisté dans le final aux attaques du Belge Remco Evenepoel, son dauphin au classement général, pour finalement remporter la victoire finale devant le double champion olympique de Paris-2024 et le Français Julian Alaphilippe, dernier Français à avoir remporté l'épreuve britannique en 2018.

A 22 ans, le puncheur tricolore, qui avait revêtu le maillot vert de leader à la faveur de sa victoire dans la 4e étape, signe son 10e succès chez les professionnels. Sans doute l'un des plus beaux avec une étape du Tour du Pays Basque l'an passé et les Quatre jours de Dunkerque en 2023.

"J'étais nerveux au début de l'étape, je n'avais que deux secondes de marge sur Remco et quatre sur Julian (Alaphilippe). Mais j'ai eu de bonnes jambes dans le final pour accompagner les sprinteurs et éviter à mes concurrents (directs) de prendre des bonifications", a relaté le ", a relaté le natif de Besançon.

Le cycliste Geraint Thomas (au centre), vainqueur du Tour de France 2018, a pris sa retraite sur la ligne d'arrivée du Tour de Grande-Bretagne, à Cardiff le 7 septembre 2025, au terme de 19 ans de carrière. AFP/Archives

Cette ultime étape a également été l'occasion de multiples hommages en faveur de Geraint Thomas. Tracée à travers son pays de Galles natal, elle marquait en effet la dernière course de celui qui prend sa retraite au terme de 19 ans d'une carrière dense et joyeuse couronnée par sa victoire au Tour de France 2018.

Au départ de Newport, le vétéran d'Ineos, 39 ans, a eu droit à une haie d'honneur des coureurs, vélo à la verticale devant eux, et s'est offert une brève échappée en début d'étape, ouvrant la route pendant quelques hectomètres.

A l'arrivée aussi, qu'il a franchie quatre minutes après les premiers, Thomas a eu droit aux applaudissements de la vingtaine de coureurs qui l'accompagnaient et de la foule massée dans son Cardiff natal.

"G" portait dimanche un maillot spécialement confectionné pour l'occasion, orné d'un dragon et retraçant les grandes dates et rencontres de sa longue carrière, dont sa victoire en jaune au sommet de l'Alpe d'Huez lors de son Tour victorieux.

"Cette année aura été une succession de dernières fois mais là ça devient très concret", avait-il dit mardi au départ du Tour de Grande-Bretagne. "C'est comme Noël quand on est enfant. Ça a l'air si loin et d'un coup c'est là. Je sens que c'est le bon moment d'arrêter. Mais ça fait quand même bizarre."

Le classement de la 6e et dernière étape:

1. Olav Kooij (NED/Visma-Lease a Bike), les 112,2 km en 2 h 28:19

2. Samuel Watson (GBR) m.t.

3. Fred Wright (GBR) m.t.

4. Edouardo Zambanini (ITA) m.t.

5. Noa Isidore (FRA) m.t.

6. Julian Alaphilippe (FRA) m.t.

...

13. Romain Grégoire (FRA) m.t.

24. Remco Evenepoel (BEL) m.t.

Le Classement général final:

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ) en 19 h 31:23

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step) à 2.

3. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor) à 4.

4. Oscar Onley (GBR/Picnic PostNL) à 8.

5. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Decathlon AG2R La Mondiale) à 12.

...