Tour de Romandie: coup double pour Lenny Martinez

Le Français Lenny Martinez a remporté samedi l'étape reine du Tour de Romandie, en se jouant du Portugais Joao Almeida au sommet de la longue ascension vers Thyon 2000, s'emparant du même coup du maillot jaune.

A 21 ans, le prodige de la Bahrain Victorious s'est offert avec sang froid le huitième succès professionnel de sa carrière, le deuxième en World Tour après la cinquième étape de Paris-Nice en mars.

"Chaque année, je ne fais que m'améliorer, et voilà: j'en suis à porter le maillot jaune. Etre leader d'une telle course par étape, et aussi gagner une étape, c'est juste incroyable", s'est réjoui le grimpeur de poche (1,68 m) auprès de la RTS.

Deuxième de l'étape de la veille, le Français a franchi les quatre premières difficultés de cette étape partie de Sion -- plus de 4.000 m de dénivelé positif condensés en 128 km -- avant de faire la différence dans les 20 km vers Thyon 2000, terme de la 4e étape.

Lancé à trois kilomètres du sommet dans un duel avec Almeida, après un gros travail des UAE pour écrémer le peloton, Martinez a pris le moins de relais possibles pour accélérer juste avant la ligne et supplanter le Portugais.

Evenepoel lâché

"J'ai une bonne explosivité, je sais que Joao aussi", et "à la fin ça s'est fait un peu à la fraîcheur", a estimé le Cannois, guère gêné par l'altitude, la chute des températures et la route détrempée après une semaine estivale.

Martinez lève les bras à l'endroit même où il n'avait pu accompagner jusqu'au bout son leader de la Groupama FDJ, Thibaut Pinot, deuxième à Thyon dans le Tour de Romandie 2023.

Au classement général, il chipe le maillot jaune à un compatriote, Alex Baudin, pour compter deux secondes d'avance sur l'Italien Lorenzo Fortunato et trois sur Joao Almeida.

Mais les écarts sont si faibles - Almeida et Martinez ayant compté leurs efforts plutôt que de chercher à distancer leurs poursuivants - que le suspense est intact avant le contre-la-montre final de 17 km dimanche à Genève: six coureurs se tiennent toujours en une minute.

"Je ne pense pas que ça me convienne à 100%, mais je vais tout donner, on ne sait jamais", a déclaré le Français, qui partira ensuite en altitude pour préparer le Critérium du Dauphiné puis le Tour de France.

Grand favori de ce contre-la-montre, le Belge Remco Evenepoel est encore loin de sa meilleure forme, pour sa première épreuve par équipes depuis sa grave chute à l'entraînement début décembre.

Lâché à près de neuf kilomètres de l'arrivée, le double champion olympique a limité les dégâts en finissant l'ascension au train. Il pointe toujours au 9e rang, à 1 min 41 sec de Martinez.