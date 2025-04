Tour des Flandres: Wout Van Aert condamné à la résilience

Le cycliste belge Wout Van Aert (Visma-Lease a bike), deuxième et déçu sur le podium d'A travers la Flandre, le 2 avril 2025 à Waregem (Belgique)

Wout Van Aert, qui accumule les traumatismes physiques et psychologiques depuis un an, est condamné à la résilience pour réaliser, sous la pression de tout un peuple, le rêve d'une vie: remporter le Tour des Flandres.

A 30 ans, le Flamand n'a plus de temps à perdre alors qu'il ne fera pas partie des principaux candidats à la victoire dimanche face à Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, "clairement les deux grands favoris", comme il l'a concédé vendredi.

Le leader de la Visma-Lease a Bike se rêve en troisième homme mais il n'aborde par le Monument pavé dans les meilleures conditions après une défaite humiliante mercredi dans A travers la Flandre (2e), remporté par l'Américain Neilson Powless dans un sprint à quatre face à Van Aert et ses deux lieutenants Matteo Jorgenson et Tiesj Benoot.

Un affront dont le Belge a endossé la responsabilité, reconnaissant avoir été "égoïste" et trop confiant dans son sprint.

"Je voulais tellement cette victoire. Après mon année difficile, après tous les ennuis, après toutes les critiques que j'ai essuyées", s'en voulait-il à l'arrivée à Waregem.

"Je n'ai pas très bien dormi derrière mais là je me sens beaucoup mieux. Tout le monde dans l'équipe m'a soutenu et ça m'a fait beaucoup de bien", a-t-il ajouté vendredi.

Ciblé sur les réseaux sociaux

Un succès aurait eu l'effet d'une rédemption pour l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo qui n'a plus levé les bras sur une course d'un jour depuis le 25 février 2024 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, une éternité pour un coureur de son statut.

Après son printemps dernier amputé des principales classiques et du Giro après avoir été victime de multiples fractures lors d'une chute dans A travers la Flandres, il était revenu en forme pour décrocher le bronze olympique du contre-la-montre à Paris et trois étapes de la Vuelta.

Avant de chuter une nouvelle fois lourdement en Espagne.

Le Belge Wout van Aert dans le Mur de Grammont lors du Circuit Het Nieuwsblad, disputé entre Gand et Ninove, le 1er mars 2025 BELGA/AFP

Son genou, boursouflé et parcouru d'énormes cicatrices, en porte encore d'importants stigmates.

Son début de saison 2025 est timide. Il renonce à Milan-Sanremo, préférant un stage de trois semaines en Espagne pour préparer le "Ronde" et Paris-Roubaix.

Au plat pays, les critiques fusent dans la presse et auprès des anciennes gloires. Johan Museeuw dit ne pas comprendre "pourquoi Wout n'a pas disputé Gand-Wevelgem" plutôt que d'aller en stage, alors qu'il souffre de "problèmes de placement" en course.

Sur les réseaux sociaux, c'est la curée, au point de faire réagir Van Aert, pris pour cible par un internaute lui reprochant de préférer sa vie de famille à sa carrière.

Pogacar à la rescousse

Jeudi, Tadej Pogacar est venu au secours du Belge: "Les réseaux sont un cancer. On y trouve beaucoup de choses positives mais aussi énormément de négatives. Et cela peut vraiment gâcher votre journée", a dit le Slovène, tout en estimant que Van Aert "trouve toujours un supplément d'énergie et performe sur les grandes courses".

Mais en Belgique, ils sont nombreux à s'interroger sur la capacité de "WVA" à se sublimer.

"Mentalement, ses deux grosses chutes de l'an dernier et sa paternité (il est papa de deux garçons nés en 2021 et 2023, ndlr) ont changé sa vision de la vie et du métier. Cela ne l'aide pas", a estimé Axel Merckx cette semaine dans la presse belge, jugeant lui aussi que "malgré tout, Wout sera au rendez-vous".

Mais Van Aert est-il encore capable de frotter, une obligation pour bien figurer sur le Tour des Flandres ?

"Les traumatismes de chutes antérieures peuvent provoquer des inhibitions", note le psychologue du sport Manuel Dupuis dans La Dernière Heure.

"Ca va être compliqué de gagner, je le sais, mais physiquement je suis à 100%, j'ai travaillé très dur pour ça", a insisté vendredi Van Aert, à deux jours de la course dont il rêve depuis qu'il est enfant mais où son meilleur résultat reste sa deuxième place en 2020, il y a cinq ans déjà.