Tour d'Espagne féminin: Vollering offre son premier grand Tour à FDJ-Suez

La Néerlandaise Demi Vollering de l'équipe FDJ-Suez, leader du classement général, sur le podium après avoir remporté La Vuelta 2025, au terme de la 7e étape de 152,6 km entre La Robla et Cotobello, le 10 mai 2025

Demi Vollering a offert à l'équipe FDJ-Suez sa première victoire dans un grand Tour en remportant sa deuxième Vuelta féminine consécutive samedi à l'issue de la 7e et dernière étape.

La Néerlandaise de 28 ans a parachevé son triomphe en gagnant en solitaire l'ultime étape au sommet de l'Alto de Cotobello, niché à 1.195 m d'altitude, après une dernière ascension particulièrement difficile (10,3 km à 8%).

Au classement général final, elle s'impose avec 1:01 sur la Suissesse Marlen Reusser (Movistar), et 1:16 sur la Néerlandaise Anna van der Breggen (SD Worx), qui devancent deux Françaises, Cédrine Kerbaol (EF Education) ainsi que sa coéquipière Juliette Labous.

Samedi, alors que les quatre premières du général faisaient la course en tête, elle a attaqué à 800 mètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire avec 11 secondes d'avance sur Reusser et 25 sur Van der Breggen.

Elle a ensuite attendu sur la ligne ses coéquipières françaises, Juliette Labous (6e de l'étape et 5e du général) et Evita Muzic (8e de l'étape et 10e du général) pour fêter ensemble sa victoire.

"Je suis très heureuse, je remporte en plus deux étapes de montagne. Je me suis senti très forte aujourd'hui, toujours en contrôle. Anna a essayé de nous lâcher au train mais j'en avais encore sous la pédale et j'ai attendu les derniers pourcentages pour attaquer", a commenté celle qui compte désormais 50 succès à son palmarès.

C'est la deuxième Vuelta et le troisième grand Tour pour Vollering qui avait remporté le Tour de France en 2023 sous les couleurs de la formation néerlandaise SD Worx.

Son arrivée cet hiver à FDJ-Suez a été considéré comme le transfert de l'année, hommes et femmes confondus. Elle s'est imposée dès sa première course avec la formation française, lors de la première étape du Tour de la Communauté de Valence dont elle a aussi remporté le classement général.

Elle a ensuite triomphé sur les Strade Bianche avant de multiplier les places d'honneur sur les classiques – 4e de Milan-Sanremo, 2e de la Flèche Wallonne et 3e de Liège-Bastogne-Liège.

Demi Vollering, coureuse néerlandaise de l'équipe FDJ-Suez, célèbre sa victoire lors de la 7e étape du Tour d'Espagne 2025, à Cotobello, le 10 mai 2025 AFP

Samedi, elle a offert son premier grand Tour à FDJ-Suez, structure créée en 2006 par Stephen Delcourt qui ambitionne de "jouer la gagne" sur la Vuelta, le Giro, où Labous et Muzic seront co-leaders, et le Tour de France cette année.

Vollering, fille d'un horticulteur, sera la grande favorite du prochain Tour de France dont elle avait pris la deuxième place l'an dernier, quatre secondes derrière la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, alors qu'elle a couru la moitié de l'épreuve avec une fracture au coccyx.