Tour d'Espagne: Groves récidive à Burriana

Kaden Groves n'était pas rassasié: après sa victoire la veille, il a de nouveau été le plus fort au sprint à Burriana mercredi pour remporter la 5e étape du Tour d'Espagne cycliste.

Bien emmené, le sprinteur de la formation Alpecin-Deceuninck a devancé l'Italien Filippo Ganna, à l'issue d'une journée de plus en rouge pour Remco Evenepoel.

Non content de conserver sa tunique de leader deux jours après s'en être emparé, le Belge a même conforté son avance: il a surpris le reste des favoris en remportant le sprint intermédiaire situé à 11 km de l'arrivée, pour y empocher six secondes de bonifications, devant Kaden Groves, en plein échauffement pour le sprint final.

Une dizaine de kilomètres plus loin, l'Australien de 24 ans n'a pas faibli, bien déposé par le train d'Alpecin, déjà impressionnant de maîtrise sur le Tour de France.

S'il l'avait emporté en revenant comme un boulet de canon sur le Colombien Sebastian Molano la veille à Tarragone, Groves a cette fois-ci pris les commandes du sprint et a bien résisté au retour du rouleur d'Ineos Filippo Ganna, deuxième.

Groves conforte ainsi son maillot vert, avec 60 points de plus que son dauphin.

"C'était encore un final particulier, stressant (...) l'équipe a été très forte, on a subi une chute mais on avait encore beaucoup de coéquipiers, heureusement, il y avait notre poisson-pilote", a-t-il réagi après la course.

Chute avant l'arrivée

Le coureur australien de l'équipe Alpecin Kaden Groves (3e à droite) devant l'Italien d'Ineos Filippo Ganna (au centre) franchissent la ligne d'arrivée de la cinquième étape du Tour d'Espagne cycliste à Burriana, le 30 août 2023 AFP

La fin de course a été marquée par une chute à un peu plus de 3 km de l'arrivée, impliquant notamment le sprinteur de la Lotto-Dstny Milan Menten.

Avant cela, l'Uruguayen Eric Fagundez a été le seul à tenter de prendre le large: il a passé la journée devant, ne comptant jamais plus de 5 min 30 sec d'avance sur l'avant-garde du peloton.

Le coureur de la formation Burgos-BH s'est d'abord fait reprendre par le meilleur grimpeur de cette Vuelta, l'Argentin Eduardo Sepulveda, parti chercher cinq points supplémentaires au sommet de la seule difficulté du jour (2e catégorie), avant que les deux hommes ne soient repris par le peloton.

Le début de l'étape a été compliqué pour la formation Jayco-AlUla, privée de son leader Eddie Dunbar, contraint à l'abandon après une chute lors du départ fictif, et de l'Italien Filippo Zana, souffrant de douleurs à l'estomac.

Le coureur belge de la Soudal-Quick Step Remco Evenepoel célèbre avec son maillot rouge après la cinquième étape du Tour d'Espagne cycliste à Burriana, le 30 août 2023 AFP

Jeudi, le programme s'annonce autrement plus corsé, avec un final au Pico del Buitre (1re catégorie), après 183 km accidentés.

Evenepoel tentera de conserver son maillot de leader du général dans cette montée de 10,9 km à 8% de moyenne, ponctuée de nombreux passages à 15 ou 16%.