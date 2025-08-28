Tour d'Espagne: Jay Vine remporte la 6e étape, Traeen prend le maillot rouge

Le
28 Aoû. 2025 à 16h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le coureur australien d'UAE Jay Vine vainqueur de la 6e étape du Tour d'Espagne, le 28 août 2025 à Pal (Andorre)

AFP
Josep LAGO
L'Australien Jay Vine, à l'avant pendant plus de 160 kilomètres, a remporté jeudi la sixième étape du Tour d'Espagne en solitaire à Pal, en Andorre, devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen, nouveau leader au classement général.

Le coureur de l'équipe UAE, qui faisait partie d'un groupe de dix ayant attaqué avant même la première difficulté du jour, a distancé ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape de montagne pour s'imposer au sommet.

Deuxième à 54 secondes, Traeen, le mieux placé au général parmi les échappées avec le Français Bruno Armirail, prend le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne avec le peloton des favoris à 4 min 19 sec du vainqueur et recule au 5e rang.

Armirail est deuxième de ce nouveau classement, à 31 secondes de Vine, l'Italien Lorenzo Fortunato occupant la troisième à plus d'une minute.

"Si j'ai pris l'échappée, c'était pour gagner l'étape. Il y avait aussi l'option d'une échappée qui n'irait pas jusqu'au bout, et donc j'aurais pu revenir travailler pour mes leaders. On avait plusieurs cartes à jouer, et c'était le but de m'avoir, moi, dans l'échappée", a expliqué Jay Vine.

"Je connais bien ces routes, j'habite vraiment pas loin, dans les collines. C'est vraiment ma montée favorite en Andorre. Je savais qu'il y avait la descente après, je la connaissais bien. Je me suis dit que c'était la chance pour moi de m'échapper, et après j'y suis allé à fond!", a ajouté, dont c'est la troisième victoire d'étape sur la Vuelta.

Ayuso distancé

Venue pour tenter de contrarier les plans de Vingegaard et de la Visma-Lease a bike même sans son leader Tadej Pogacar, l'équipe UAE, victorieuse pour la deuxième fois consécutive après le contre-la-montre par équipes de la veille, a toutefois vu l'un de ses co-leaders, l'Espagnol Juan Ayuso, être distancé à plus de 11 minutes.

L'équipe émiratie devrait donc miser à présent sur le seul Joao Almeida, qui est resté au contact de Vingegaard et occupe la sixième place, à seulement huit secondes du Danois.

Porteur du maillot rouge pendant 24 heures, le grimpeur français David Gaudu a lui cédé un peu de temps sur le peloton des favoris (28 secondes), terminant 26e. Au général, il est désormais 15e à 3 min 17 sec de Traeen, et 44 secondes de Vingegaard.

D'autres écarts pourraient être creusés vendredi lors d'une deuxième étape de montagne comprenant quatre difficultés répertoriées, dont deux cols de première catégorie, entre Andorre-la-Vieille et la station de ski de Cerler.

Sport
ANDORRE

