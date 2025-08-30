Tour d'Espagne: Philipsen récidive et remporte au sprint la 8e étape

Le sprinteur belge d'Alpecin Jasper Philipsen (C) lève le poing après sa victoire lors de la 8e étape du Tour d'Espagne, le 30 août 2025 à Saragosse

Et de deux pour Jasper Philipsen. Le Belge, déjà vainqueur de l'étape inaugurale en Italie, a récidivé samedi à Saragosse en remportant le sprint, chahuté, de la 8e étape du Tour d'Espagne.

A l'issue d'un emballage massif marqué par une prise de risque d'Elia Viviani, auteur d'un écart dangereux, le coureur de l'équipe Alpecin a devancé le Britannique Ethan Vernon.

Deuxième sur la ligne, Viviani a été déclassé (placé par les commissaires en 105e position), à l'instar du Français Bryan Coquard, 106e alors qu'il avait franchi l'arrivée en 6e place.

Le Norvégien Torstein Træen (Bahrain) a conservé le maillot rouge de leader devant le Danois Jonas Vingegaard, grand favori de cette Vuelta et jamais mis en difficulté samedi.

Au contraire, Juan Ayuso et David Gaudu, retardés, ont connu une journée de galérien alors que le parcours ne présentait pourtant aucune difficulté.

Pointé parmi les favoris au départ samedi dernier, l'Espagnol, vainqueur la veille dans les Pyrénées, a dit adieu à tout espoir de podium en pointant à près de 13 minutes de la tête, en 33e position.

Quant au Français de la Groupama-FDJ, grand animateur des premières étapes et porteur du maillot rouge en début de semaine, il accuse désormais près de 20 minutes de retard sur Træen.

Nouvelle arrivée au sommet dimanche

Pour Philipsen, il s'agit de la 15e victoire d'étape sur un grand Tour: dix au Tour de France, et cinq désormais sur la Vuelta.

"Ce Tour d'Espagne n'a vraiment pas été dessiné pour les sprinteurs. On souffre beaucoup en montagne, ce qui rend ces succès d'étape particulièrement savoureux. On sait pourquoi on s'accroche dans les côtes", a commenté le Belge de 27 ans au micro de l'organisation.

"J'ai perdu la roue de mes équipiers dans les derniers hectomètres. C'est dommage car ils avaient effectué le travail parfait. Heureusement, j'ai pu prendre la roue de Bryan Coquard qui a lancé de loin et j'ai réussi à me faufiler pour m'imposer", a-t-il ajouté.

Le Flamand a fait une bonne opération dans la lutte pour le maillot vert. Le leader de ce classement par points Mads Pedersen a en effet manqué son sprint (11e) et, avec 117 points, voit Vernon (108) et Philipsen (105) se rapprocher, alors que les dix prochaines étapes ne favoriseront pas les purs sprinteurs.

L'étape, plate comme une mer d'huile, sans vent, a à peine été animée par l'échappée de trois hommes.

Partis dès les premières minutes de courses, les Espagnols José Luis Faura, Sergio Samitier et Joan Bou se sont offert une escapade publicitaire condamnée à l'échec même si le trio a compté jusqu'à quatre minutes d'avance.

Les trois aventuriers ont été repris à 10 km de la ligne dans les rues de la cité aragonesque.

Après cette pause de 163 kilomètres, les coureurs doivent s'attendre à souffrir dimanche sur près de 200 km entre Alfaro et la station de ski de Valdezcaray.

L'arrivée en côte au sommet d'un col de première catégorie, après plus de 3.000 mètres de dénivelé positif, pourrait faire bouger le classement général avant la première journée de repos lundi.