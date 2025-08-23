Tour d'Espagne: Philipsen remporte la 1re étape au sprint et endosse le maillot rouge

Le
23 Aoû. 2025 à 16h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le sprinteur belge Jasper Philipsen célèbre sa victoire lors de la première étape du Tour d'Espagne, à Novara, en Italie, le 23 août 2025

AFP
Marco BERTORELLO
2 minutes de lecture

Le Belge Jasper Philipsen a remporté samedi la première étape du Tour d'Espagne, à Novara, en Italie, et sera le premier porteur du maillot rouge de leader du classement général.

Bien emmené par ses coéquipiers, le sprinteur de l'équipe Alpecin-Deceuninck s'est imposé lors d'un sprint massif, loin devant son principal concurrent, le Danois Mads Pedersen, pas assez bien placé pour jouer la gagne avec le Belge.

Philipsen, dont c'est la quatorzième victoire d'étape sur un Grand Tour, avait réalisé la même performance le mois dernier sur le Tour de France en devenant le premier porteur du maillot jaune, avant d'abandonner à la suite d'une lourde de chute lors de la troisième étape.

"C'est vraiment une belle récompense de porter ce maillot rouge, c'est un super cadeau. (...) J'ai bien pu rester dans la roue de mes coéquipiers dans les derniers kilomètres. C'était le train parfait. J'ai été lancé à quelques centaines de mètres de la ligne, donc c'était une situation idéale", a réagi sur Eurosport le premier vainqueur de cette 90e édition de la Vuelta, qui s'élançait pour la première fois en Italie.

"Cette victoire est spéciale, bien sûr, surtout après ma chute sur le Tour de France. J'étais vraiment déçu d'abandonner. C'était vraiment un coup difficile à encaisser", a ajouté le coureur belge, de retour en forme après une fracture de la clavicule.

Cette première étape promise aux sprinteurs était cependant l'une des seules opportunités de briller pour lui comme pour les autres spécialistes de la discipline, car le parcours qui va sillonner le Piémont avant un crochet par l'Isère va s'élever dès dimanche, avec une première arrivée en altitude, à Limone Piemonte.

Les 186 premiers kilomètres de cette Vuelta, dont le Danois Jonas Vingegaard est le grand favori en l'absence de l'ogre slovène Tadej Pogacar et de son ainé Primoz Roglic, ont été plutôt tranquilles pour le peloton et les principaux leaders d'équipe.

D'abord dans l'échappée du jour, puis à l'avant en solitaire pendant près de 40 kilomètres, l'Espagnol Hugo de la Calle a fait honneur au maillot de l'équipe invitée de Burgos, jusqu'à se faire reprendre à 38 kilomètres de l'arrivée.

L'explication entre Philipsen et Pedersen, les deux meilleurs sprinteurs du circuit, n'a ensuite pas eu lieu, le Danois terminant finalement à la 14e place.

Sport
ITALIE

