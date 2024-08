Tour d'Espagne: Roglic remporte la 8e étape en patron et répond à O'Connor

Le Slovène Primoz Roglic s'est imposé en patron samedi sur la huitième étape du Tour d'Espagne cycliste à Cazorla en Andalousie devant l'Espagnol Enric Mas, refaisant une partie de son retard sur le leader du classement général Ben O'Connor.

C'est la deuxième victoire d'étape sur cette 79e édition de la Vuelta du leader de l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe, qui a été le plus fort dans l'ascension finale de la Sierra de Cazorla avec des pentes à plus de 15%.

Le triple-vainqueur de l'épreuve a répondu au tour de force de l'Australien Ben O'Connor vendredi en lui reprenant près d'une minute au général. Il pointe désormais à 3 minute 49, à la deuxième place, devant l'Espagnol Enric Mas, seul à avoir pu suivre sa roue dans les derniers kilomètres.

"J'ai souffert, c'était dur aujourd'hui, mais à la fin j'ai tout donné", a déclaré sur Eurosport le coureur de 34 ans, qui a attaqué trois fois dans la montée finale.

"La course a été dure, chaude, j'ai eu de la chance d'avoir les jambes pour l'emporter aujourd'hui. Nous pouvons nous réjouir (d'avoir repris du temps à O'Connor, NDLR) mais peut-être que je perdrai 10 secondes demain", a-t-il ajouté.

Troisième au départ d'Ubeda, le Portugais Joao Almeida, qui faisait partie des prétendants à la victoire finale, a lui perdu près de cinq minutes et se retrouve désormais 26e, à plus de neuf minutes de la tête.

L'Australien Ben O'Connor (à gauche) avant la 8e étape de la Vuelta, à Ubeda, le 24 août 2024 AFP

Echappés depuis le 50e kilomètre, le Colombien Harold Tejada, l'Espagnol Oier Lazkano et l'Italien Luca Vergallito ont vu leur avance de plus de trois minutes fondre dans les derniers kilomètres, et n'ont pu suivre le rythme de Roglic, Mas et Landa.

Les coureurs devront braver à nouveau la chaleur andalouse dimanche à travers la Sierra Nevada entre Motril et Grenade, avec un tracé de 178.5 kilomètres comprenant trois cols de première catégorie.