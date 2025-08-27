Tour d'Espagne: UAE remporte le contre-la-montre par équipes, Vingegaard reprend le maillot rouge à Gaudu

Le
27 Aoû. 2025 à 17h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Danois Jonas Vingegaard revêt le maillot rouge de leader après la deuxième place de son équipe Visma-Lease a bike dans la cinquième étape de la Vuelta, un contre-la-montre par équipe à Figueras, le 27 août.

Le Danois Jonas Vingegaard revêt le maillot rouge de leader après la deuxième place de son équipe Visma-Lease a bike dans la cinquième étape de la Vuelta, un contre-la-montre par équipe à Figueras, le 27 août.

AFP
Josep LAGO
Partager 3 minutes de lecture

L'équipe UAE Emirates a remporté mercredi le contre-la-montre par équipes de la cinquième étape du Tour d'Espagne à Figueras devant la Visma-Lease a bike du Danois Jonas Vingegaard, qui a repris le maillot rouge de leader au Français David Gaudu.

L'équipe émiratie a réalisé le meilleur temps sur le parcours de 24,1 kilomètres en 25 minutes et 26 secondes avec seulement huit secondes d'avance sur la Visma, ce qui permet à Vingegaard de reprendre la tête du classement général.

Le double vainqueur du Tour de France, favori de l'épreuve en l'absence de l'ogre slovène Tadej Pogacar, devance désormais trois UAE: les Espagnols Juan Ayuso et Marc Soler, deuxième et quatrième, et le Portugais Joao Almeida, troisième.

L'Italien Giulio Ciccone est cinquième, avec sept secondes d'avance sur le Français David Gaudu, contraint de céder le maillot rouge qu'il n'aura porté que pendant une étape.

"Que du bonheur" pour Gaudu

L'équipe Emirates UAE, vainqueur du contre-la-montre par équipe de la cinquième étape de la Vuelta mercredi.

L'équipe Emirates UAE, vainqueur du contre-la-montre par équipe de la cinquième étape de la Vuelta mercredi.

AFP
Josep LAGO

"On lâche la tunique rouge, on s'y attendait. Mais franchement c'était que du bonheur, que du kif. (...) Cela a duré 24 heures mais je pense que c'est un des plus beaux moments de ma carrière", a réagi David Gaudu sur Eurosport à l'arrivée de la course.

"J'ai eu plein de victoires, mais c'était encore un autre sentiment de porter un maillot de leader sur une course de trois semaines. Beaucoup de coureurs de classement général ne l'ont jamais fait", s'est-il félicité.

Le grimpeur français de 28 ans, vainqueur de la troisième étape et de retour en forme après une année compliquée marquée par une anonyme 66e place au Giro et un Tour de France passé devant sa télévision, reste au contact des favoris.

"Je reste bien placé. Pour le classement général, on verra. J'ai tellement eu de problèmes cette année que je me dis qu'il y a forcément un truc qui va se passer...", a prédit le leader de l'équipe Groupama-FDJ.

Il assure néanmoins vouloir "kiffer le temps que ça dure": "Je vais continuer de prendre du plaisir jusqu'au bout, et on verra où cela nous mène. Des fois c'est comme ça que ça fonctionne le mieux!", a-t-il conclu.

"Boycott Israel"

David Gaudu avec son maillot rouge de leader lors de la cinquième étape de la Vuelta mercredi, pendant le contre-la-montre par équipe avec sa formation de Groupama-FDJ.

David Gaudu avec son maillot rouge de leader lors de la cinquième étape de la Vuelta mercredi, pendant le contre-la-montre par équipe avec sa formation de Groupama-FDJ.

AFP
Josep LAGO

Cette cinquième étape, la première sur le sol espagnol après un départ en Italie et un crochet par la France, a été perturbée par des manifestants pro-palestiniens, qui ont tenté de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech.

Plusieurs personnes portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription "La neutralité est une complicité, Boycott Israel" en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto.

Certains coureurs ont été contraints de ralentir pour éviter un accident, mais aucune chute n'a été signalée.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62.819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.

Sport
ESPAGNE

Dans le même thème - Sport

François D’Haene à Arêches-Beaufort en Savoie, photographié avant l'édition 2022 de la Pierra-Menta, épreuve de ski-alpinisme.
Sport

Trail: à 39 ans, le champion de l'UTMB François D'Haene a "toujours la même envie"

Adrien Rabiot avec le maillot de l'équipe de France lors de la finale du Mondial-2022 contre l'Argentine, le 18 décembre 2022 à Doha
Sport

Mondial-2026/qualifications: Rabiot appelé avec les Bleus, première pour Akliouche

Uini Atonio porte le ballon lors d'un match du Top 14 entre son équipe de La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles, le 26 avril 2025 à Chaban-Delmas
Sport

Top 14: Atonio, devenu entraîneur-joueur, rêve encore du Mondial-2027

42.26645, 2.96163

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 22 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès