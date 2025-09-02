Tour d'Espagne: Vine gagne encore, Vingegaard reprend le maillot rouge

Le coureur australien Jay Vine remporte la 10e étape du Tour d'Espagne à Isaba, le 2 septembre 2025

Et de deux pour Jay Vine. L'Australien de la formation UAE a remporté sa deuxième étape lors de ce Tour d'Espagne 2025, la quatrième de sa carrière, mardi au sommet de Larra Belgagua (nord), où Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général.

Le Danois, 11e de l'étape et grand favori de l'épreuve, a terminé à une minute du vainqueur, dans un groupe de poursuivants comprenant ses principaux rivaux, notamment le Portugais Joao Almeida (10e).

Le leader de l'équipe Visma-Lease a Bike a ainsi dépossédé du maillot rouge de leader le Norvégien Torstein Traeen, qui a craqué en fin de course (à 6 km de la ligne) et lâché sa position de tête pour 26 secondes. Il recule donc en 2e position tandis qu'Almeida, 3e, pointe à 38 secondes du leader danois.

Vine ne s'est pas occupé de cette bagarre entre rivaux pour la victoire finale, dans douze jours à Madrid.

Le détenteur du maillot à pois bleus de meilleur grimpeur a fait la course à l'avant, en faisant partie dès la mi-course d'un groupe d'une trentaine d'échappés.

Manifestations propalestiniennes

Le Danois Jonas Vingegaard célèbre son maillot rouge de leader au terme de la 10e étape du Tour d'Espagne, à Isaba, le 2 septembre 2025 AFP

Ce groupe d'attaquants a été perturbé à 76 km de la ligne par des manifestants pro-palestiniens, présents quasiment tous les jours depuis le début de la Vuelta. Ce mardi, entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belgagua, certains ont ainsi tenté de se positionner au milieu de la chaussée au passage des coureurs, entrainant l'intervention de la sécurité.

Imperturbable, comme il l'avait déjà été jeudi à Andorre, Vine s'est ensuite retrouvé au sein d'un groupe de neuf à l'abord de l'ascension finale, 8 kilomètres à près de 5% de dénivelé, avec des passages à 7%.

"Nous étions un peu trop nombreux à ce moment de la course, j'ai donc dit à la radio que j'allais accélérer", a expliqué l'Australien, 29 ans, peu après cette 11e victoire de sa carrière.

Seulement suivi dans les derniers kilomètres par l'Espagnol Pablo Castrillo, finalement 2e à 35 secondes, Vine a pu savourer une victoire dans un contexte difficile pour son équipe.

"Dictature"

La formation UAE de Tadej Pogacar, qui a fait l'impasse sur ce Tour d'Espagne, est en effet secouée depuis quelques jours par une crise entre leaders qui a conduit la direction émiratie à annoncer lundi, dans un communiqué laconique, le départ en fin de saison de l'Espagnol Juan Ayuso.

L'Espagnol Juan Ayuso après l'arrivée de la 10e étape du Tour d'Espagne, à Isaba, le 2 septembre 2025 AFP

Le jeune coureur (22 ans), qui n'a pas hésité à qualifier sa direction sportive de "dictature", a toutefois assuré qu'il "ferait de (son) mieux pour aider Almeida" jusqu'à Madrid.

"On se dit les choses quand cela se passe mal en course mais, à part ça, l'ambiance est bonne même si l'on n'est pas forcément amis", a de son côté affirmé Almeida.

C'est dans ce contexte que le Portugais tentera de rivaliser avec Jonas Vingegaard ces prochains jours, notamment en haute montagne vendredi et samedi.

Avant cela, la 11e étape mercredi, avec départ et arrivée à Bilbao, promet une course favorable aux spécialistes de classiques, avec sept difficultés répertoriées (cinq de 3e catégorie et deux de 2e), sur près de 160 kilomètres.