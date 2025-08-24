Tour d'Espagne: Vingegaard remporte la 2e étape et prend le maillot rouge

Le
24 Aoû. 2025 à 16h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Danois Jonas Vingegaard coupe en vainqueur la ligne d'arrivée de la 2e étape du Tour d'Espagne cycliste le 24 auût 2025 à à Limone Piemonte en Italie

AFP
Marco BERTORELLO
Le Danois Jonas Vingegaard, grand favori du Tour d'Espagne en l'absence de Tadej Pogacar, a devancé l'Italien Giulio Ciccone et remporté la deuxième étape de la Vuelta dimanche à Limone Piemonte, en Italie, s'emparant du maillot rouge de leader au classement général.

Victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 26 kilomètres de l'arrivée, le leader de l'équipe Visma-Lease a Bike s'est imposé dans le brouillard au terme de la première arrivée en côte, juste devant Ciccone, le Français David Gaudu 3e, et le Colombien Egan Bernal, 4e.

"Pour être honnête, on n'avait pas envie de laisser passer une victoire d'étape. On a vu une opportunité, donc bien sûr on la prend. Je suis vraiment très heureux de gagner aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas levé les bras. C'est toujours bon de porter le maillot rouge", a réagi le Danois sur Eurosport après sa victoire.

Vingegaard, double vainqueur du Tour de France et récent deuxième de la Grande Boucle derrière son grand rival Tadej Pogacar, s'est montré rassurant après cette première démonstration de force.

"Heureusement, je crois que je n'ai pas trop de blessures. Je suis tombé fort. J'ai des petites écorchures, mais c'était tellement glissant avec la pluie que ça m'a permis de ne pas trop me blesser,", a-t-il expliqué.

Son coéquipier français Alex Zingle, souffrant visiblement de l'épaule gauche, a été le coureur le plus durement touché dans cette chute impliquant une bonne douzaine de coureurs mais il a pu remonter sur son vélo pour terminer l'étape.

Abandon de Guillaume Martin

Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ Guillaume Martin, 16e du dernier Tour de France, a lui été contraint à l'abandon après une chute à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée alors que le peloton roulait sous une pluie battante.

Jonas Vingegaard (d) bat au sprint l'Italien Giulio Ciccone pour remporter la 2e étape de la Vuelta le 24 août 2026 à Limone Piemonte en Italie

AFP
Marco BERTORELLO

Cet abandon est un coup dur pour l'équipe française et pour son leader David Gaudu, troisième de l'étape et du général, à six secondes seulement de Vingegaard, après une fin d'étape bien maitrisée, au contact des favoris.

"C’était vraiment pas gagné. J’étais tétanisé toute la journée, je connais un peu les routes du sud, on n’est pas loin de la maison, je sais que quand il pleut, c'est une catastrophe, ça glisse", a réagi Gaudu sur Eurosport.

"J'avais peur de revivre les épisodes que j'ai vécus sur le Dauphiné, à Naples, au Giro… du coup j’ai fait le parti de rester dernier et je me suis dit on verra, au final ça a été (mais) ça fait ch**r de perdre Guillaume (Martin) sur une chute… On n’est pas épargné par les chutes cette année, mais on est allé chercher un résultat pour Guillaume", a-t-il ajouté.

Contraint de renoncer sur les routes du dernier Tour de France, le grimpeur français a néanmoins savouré cette belle troisième place, un peu plus d'un mois après sa fracture de la clavicule.

"Ca fait un bon départ de Vuelta, je pense que l'équipe en avait besoin… C'est sûr que ça fait du bien, il faut réussir à partir dans la bonne spirale tout le temps les premiers jours, on arrive à le faire bien", a estimé Gaudu.

"Maintenant il reste encore encore 18 étapes, c’était peut-être la plus facile des plus dures...", a-t-il conclu.

Sport
ITALIE

