Tour d'Espagne: Vingegaard s'impose en solitaire, Traaen sauve le maillot rouge

Le Danois Jonas Vingegaard, de l'équipe Visma-Lease a Bike célèbre sa victoire dans la 9e étape du Tour d'Espagne à Valdezcaray le 31 août 2025

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté en solitaire la 9e étape du Tour d'Espagne, dimanche au sommet de la station de ski de Valdercaray, où le Norvégien Torstein Træen a sauvé son maillot rouge de leader pour 37 secondes.

Le leader de la formation Visma-Lease a Bike et grand favori de l'épreuve a placé son attaque à dix kilomètres de la ligne, après 3 km d'ascension, et a devancé d'une vingtaine de secondes le Britannique Tom Pidcock et le Portugais Joao Almeida.

"J'ai été un peu présomptueux en attaquant de si loin. Cela m'a paru long. Heureusement, j'ai pu conserver un bon rythme jusqu'à la ligne", a expliqué le deuxième du dernier Tour de France.

Déjà vainqueur de la deuxième étape le week-end dernier, lors du grand départ en Italie, le Danois a frappé un grand coup en dominant notamment Joao Almeida, qui semble devoir être son principal rival.

Au classement général, Vingegaard, 2e, devance le Portugais de 38 secondes et Pidcock, 4e, de près d'une minute.

Giulio Ciccone, candidat au podium final, a été le grand battu du jour. Malgré le travail impressionnant de son équipe Lidl-Trek, l'Italien, qui a tenté de suivre Vingegaard, a concède près de deux minutes à l'arrivée.

Les regrets d'Almeida

Le coureur norvégien Torsten Traeen (maillot rouge au centre) lors du départ de la 9e étape du Tour d'Espagne à Alfaro le 31 août 2025 AFP

"C'est une journée parfaite pour l'équipe", s'est félicité Matteo Jorgenson, l'équipier du Danois.

"Il n'y avait pas vraiment de plan mais Jonas avait de bonnes jambes. Il a demandé à la radio s'il pouvait tenter une attaque. Et tout s'est déroulé parfaitement", a poursuivi l'Américain, qui a servi de rampe de lancement à son leader.

Chez UAE, c'était plutôt la soupe à la grimace.

"J'avais les jambes pour suivre Jonas quand il a attaqué mais j'étais le seul de mon équipe dans le final alors que les Visma étaient en nombre", s'est lamenté Almeida, tout de même "satisfait" d'avoir limité les dégâts.

Une pique visant sans doute le grimpeur espagnol Juan Ayuso, qui s'est rapidement relevé durant l'étape, sans avoir été d'aucune aide pour le Portugais.

Cinq hommes se sont échappés à 150 km de la ligne, parmi lesquels l'ancien champion du monde polonais Michal Kwiatowski et l'Américain Kevin Vermaercke, le mieux classé au général, mais très loin de la tête (40e à plus de 17 minutes).

Ce quintet a été repris au pied de l'ascension finale, une montée classée première catégorie (13 km à 5% de moyenne) mais relativement roulante, avec vent dans le dos dans les derniers hectomètres.

Un col que David Gaudu a passé dans l'anonymat du grupetto loin de Vingegaard. Le Français, animateur du week-end d'ouverture avec une victoire lors de la 3e étape et le maillot rouge le lendemain, semble avoir perdu ses bonnes sensations des premiers jours.

Lundi, les coureurs observent une première journée de repos avant de reprendre la route mardi entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belgagua. 155 km essentiellement plats, à l'exception des huit derniers kilomètres à 4,4% de dénivelé positif moyen.