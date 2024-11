Tour d'Europe des stades: le Real sous pression, choc Naples-Inter en Italie

Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti et le Real Madrid sont sous pression après deux déroutes consécutives, samedi en recevant Osasuna lors de la 13e journée de Liga, alors qu'un choc Naples-Inter, les deux derniers champions d'Italie, pimente la 12e journée de Serie A.

. Espagne: le Real Madrid et Mbappé condamnés à gagner

Plongé dans la crise par l’AC Milan (3-1) mardi en Ligue des champions après son revers dans le Clasico (4-0), le Real Madrid, champion d’Europe et d’Espagne en titre, est condamné à gagner samedi à domicile contre Osasuna (14h00).

Pour la première fois depuis quinze ans, les Madrilènes ont subi deux défaites consécutives en encaissant trois buts ou plus. Avec neuf points de retard sur le Barça, ils n'ont déjà plus de marge de manœuvre en Liga.

L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a marqué un doublé contre l'Etoile rouge de Belgrade lors de la 4e journée de la Ligue des champions, à Belgrade, le 6 novembre 2024 AFP

Cibles des critiques, l’attaquant français Kylian Mbappé, un but inscrit lors de ses cinq derniers matches, et l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui ne trouve pas la formule pour faire briller son armada de stars, jouent gros lors de cette dernière rencontre avant la trêve internationale.

Le Barça, auteur d'une nouvelle démonstration mercredi contre l’Étoile rouge de Belgrade (5-2), sa 7e victoire consécutive en inscrivant au moins trois buts, affronte dimanche (21h00) la Real Sociedad (11e, 15 points) à Anoeta.

Tombeur in extremis du PSG mercredi (2-1), l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (3e, 23 points) se déplace à Majorque (8e, 18 points) pour rester au contact des deux leaders.

. Italie : Inter-Naples, duel au sommet

Deuxième du championnat, l’Inter Milan peut prendre les commandes de la Serie A. Le champion en titre reçoit dimanche (20h45) le leader Naples qui ne le devance que d’un point et reste sur une déroute devant son public dimanche dernier face à l’Atalanta (3-0).

Dans ce duel entre les deux derniers champions, la faveur des pronostics va à l'Inter, vainqueur d'Arsenal (1-0) mercredi et toujours invaincu sur la scène européenne.

L'attaquant français de l'Inter Milan Marcus Thuram se bat pour le ballon avec le milieu de terrain anglais d'Arsenal Ethan Nwaneri lors du de la rencontre entre leurs deux équipes en 4e journée de la Ligue des champions à Milan, le 6 novembre 2024 AFP

Les joueurs de Simone Inzaghi ont collectionné cinq victoires pour un nul dans un spectaculaire derby d’Italie (4-4) contre la Juve.

L’AC Milan (7e) est distancé avec huit points de retard sur Naples, mais les Rossoneri ont peut-être trouvé la recette mardi avec une victoire face au Real Madrid (3-1). Ils peuvent confirmer samedi sur le terrain du mal classé Cagliari (16e).

Reléguée à la 6e place (21 points), la Juventus reçoit samedi (20h45) le Torino en pleine dégringolade (10e) pour un derby toujours très âpre.

Equipe en forme, l’Atalanta Bergame (3e) qui a signé mercredi à Stuttgart (2-0) une sixième victoire en sept matches avec un brillant bilan de 20 buts marqués contre deux encaissés, reçoit l’Udinese (8e) dimanche (12h30).

. Angleterre: quatre nuances de rouge

Les équipes au maillot rouge vont attirer l'attention ce week-end en Premier League.

En tête du peloton, Liverpool tentera de prolonger son début de saison canon de neuf victoires en dix matches face à Aston Villa, samedi (21h00). Les "Vilans", 6e, restent sur deux défaites : une sévère 4-1 à Tottenham puis une autre à Bruges 1-0 mercredi, leur première en Ligue des champions.

L'attaquant néerlandais de Liverpool Cody Gakpo célèbre le deuxième but de son équipe lors du match contre Bayer Leverkusen lors de la 4e journée de la Ligue des champions au stade à Liverpool, le 5 novembre 2024 AFP

Les autres "Reds" de Nottingham Forest doivent défendre leur surprenante troisième place face à Newcastle dimanche (15h00) dans leur chaudron du City Ground.

Au même moment à Old Trafford, Manchester United sera en alerte rouge face à Leicester. Les "Red Devils", 13e, espèrent gonfler leur maigre butin de trois de victoires avant l'arrivée du nouvel entraîneur, Ruben Amorim.

Arsenal, vice-champion d'Angleterre, doit renouer avec le succès après deux défaites, entrecoupées d'un nul, en championnat. Les "Gunners" effectuent un périlleux déplacement à Chelsea, 4e avec le même nombre de points qu'eux, dimanche (17h30).

Autre couleur, autres enjeux: les "Skyblues" de Manchester City se rendent à Brighton samedi (18h30) pour consolider leur deuxième place, voire la première si Liverpool se relâche.

. Allemagne: lendemains européens tranquilles

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se déplacent samedi (15h30) sur la pelouse de mal classés, respectivement Sankt Pauli (16e), Mayence (13e) et Bochum (18e et dernier), pour des lendemains européens plus tranquilles sur le papier.

Seul leader du championnat au soir de la 9e journée, le Bayern (23 points) peut enchaîner une cinquième victoire sans prendre de but, une première depuis le printemps 2020.

L'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane tire le ballon pendant le match contre Benfica à Munich lors de la 4e journée de la Ligue des champions, le 6 novembre 2024 AFP

Derrière les Munichois, le RB Leipzig doit corriger le tir à domicile contre Gladbach après sa défaite à Dortmund (2-1) et son quatrième revers en C1 contre le Celtic (3-1), qui l'éloigne grandement d'une qualification pour les barrages de Ligue des champions.

Relégués à sept points du leader munichois, Leverkusen, champion en titre, et Dortmund doivent gagner pour ne pas perdre plus encore le contact, après des destins contraires en C1 : défaite à Liverpool 3-0 pour l'un, une victoire 1-0 contre Sturm Graz pour l'autre.

