Tour d'Europe des stades: Leverkusen à une victoire du sacre, Arsenal aux prises avec Aston Villa

Le weekend de football européen pourrait être marqué par le titre dès la 29e journée de Bundesliga de l'invincible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, et verra Arsenal tenter de conserver la tête de Premier League contre Aston Villa.

. Angleterre: Arsenal et Aston Villa dos à dos

L'un doit tenir le rythme pour aller chercher un titre qui le fuit depuis 2004, l'autre aimerait continuer de jouer les troubles-fêtes dans la course à la Ligue des champions. Leader, Arsenal accueille Aston Villa (5e) pour le choc de la 33e journée, dimanche à 17h30.

Le Brésilien d'Arsenal Gabriel Martinelli pendant le match de Ligue des champions mardi contre le Bayern Munich. Les gunners poursuivent ce week-end leur quête d'un premier titre de champions d'Angleterre depuis 2004. AFP

Les hommes de Mikel Arteta doivent relever le défi de ce match tout en préparant la manche retour du quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi, après un match aller préservant le suspense (2-2 à l'Emirates Stadium).

Liverpool (2e à égalité de points avec Arsenal) et Manchester City (un point derrière) guettent le faux pas. Les deux équipes ont des matches abordables: les Reds reçoivent Crystal Palace (dimanche à 15h00) et les Citizens accueillent Luton Town (samedi à 16h00).

Tottenham, quatrième, va chercher à se détacher d'Aston Villa et garder la dernière place qualificative pour la C1 en allant défier Newcastle à Saint James' Park (samedi à 13h30).

. Espagne: attention à la gueule de bois

La star du Real Madrid Vinicius Junior (à droite) aux prises avec l'Anglais Phil Foden lors du match de Ligue des champions mardi entre le Real et Manchester City. AFP

Les trois géants espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, qui ont connu des fortunes diverses mardi et mercredi en Ligue des champions, doivent déjà repartir au combat samedi en Liga avant la manche retour.

Le Real, toujours leader (75 points), et le Barça, son dauphin (67 points) vont pouvoir faire tourner en déplacement à Majorque et Cadix samedi (18H30 et 21H), après avoir laissé beaucoup d'énergie dans leurs batailles respectives contre Manchester City (3-3) et le PSG (2-3).

Distancé dans la course au titre, l'Atlético Madrid (4e, 58 points) n'aura pas cette chance car il doit affronter Gérone (3e, 65 points) dans le choc de cette 31e journée (samedi 14h00), pour défendre sa quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, convoitée par l'Athletic Bilbao (5e, 56 points).

Les Basques, toujours en train de fêter leur titre en Coupe du Roi le week-end dernier, doivent éviter dimanche (18H30) le piège de Villarreal (10e), capable du meilleur comme du pire.

. Italie : un derby avant LE derby

Les supporters de la Juventus lors du dernier derby contre le Torino le 7 octobre 2023. Les deux clubs turinois se retrouveront samedi, pour la 208e édition de ce derby historique. AFP

En attendant le choc du 22 avril entre l’AC Milan et l'Inter qui pourrait offrir le titre aux Nerazzurri, la Serie A s’offre samedi (18h00) lors de la 32e journée un derby tout aussi historique entre le Torino et la Juventus. Pour sa 208e édition, le derby de Turin peut permettre à la Juve de confirmer son regain de forme.

Après deux mois catastrophiques (7 points en neuf matches), l’équipe de Massimiliano Allegri vient de battre la Lazio en Coupe d’Italie (2-0) et la Fiorentina (1-0). Une troisième victoire consécutive permettrait de consolider la 3e place et de se rapprocher de l’objectif Ligue des champions. Mais pas d’éteindre les discussions sur l’avenir d’Allegri : certains journaux annoncent l’arrivée dès juin de Thiago Motta, le très convoité entraîneur de Bologne.

L’Inter, leader grâce à ses 12 victoires et un nul sur ses treize derniers matches, reçoit Cagliari (13e) dimanche (20h45), tandis que l’AC Milan, son dauphin, se déplace plus tôt dans la journée (15h00) à Sassuolo (19e).

. Allemagne: dénouement en vue pour Leverkusen

L'entraîneur espagnol du Bayer Leverkusen Xabi Alonso célèbre un but de son équipe en coupe d'Allemagne le 3 avril. Il pourrait décrocher dimanche son premier trophée d'entraîneur si le Bayer valide son titre de Bundesliga. AFP

Après le long suspense (88e minute de la dernière journée) de la saison passée, la course au titre de champion d'Allemagne peut connaître son dénouement dès ce week-end lors de la 29e journée. Seul le Bayern Munich en 2014 (27e journée) et en 2013 (28e journée) avait été sacré plus tôt.

Toujours invaincu en Bundesliga (24 victoires, 4 matches nuls), le Bayer Leverkusen compte 16 points d'avance sur le Bayern et Stuttgart (76 contre 60). Un succès du "Werkself" dimanche (17h30) contre le Werder Brême (12e avec 31 points) sur sa pelouse de la BayArena scellera le sort de la Bundesliga 2023/24.

Les hommes de Xabi Alonso pourraient même être sacrés samedi vers 20h30 en regardant la télévision. Pour cela, il faudrait des revers cumulés à domicile du Bayern contre Cologne (15h30) et de Stuttgart contre Francfort (18h30).

Battus par Dortmund (2-0) et à Heidenheim (3-2), les Munichois veulent s'éviter toutes sueurs froides inutiles dans la quête d'une place pour la prochaine C1, alors que la cinquième place s'est rapprochée à sept points (60 contre 53 pour le RB Leipzig et le Borussia Dortmund).

Troisième, Stuttgart peut aussi faire un pas important vers une qualification pour la prochaine C1 en cas de succès contre Francfort.

