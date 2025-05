Tour d'Europe des stades: Naples à portée du scudetto, l'Europe et la Cup en Angleterre

Si Naples, talonné par l'Inter, a une première occasion de devenir champion d'Italie, l'enjeu tient dans la course à la C1 ce week-end en Allemagne et en Angleterre qui connaissent déjà leur champion, sans oublier la finale de la Cup entre Crystal Palace et Manchester City.

. Angleterre: l'Europe au centre des débats

Au pays du Brexit, c'est la bataille pour les places européennes qui anime la fin de saison, puisque le champion (Liverpool) et les relégués (Ipswich, Leicester, Southampton) sont déjà connus.

Trois clubs sont au coude à coude pour la cinquième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions : Chelsea (5e, 63 pts), Aston Villa (6e, 63 pts) et Nottingham Forest (7e, 62 pts).

Les "Blues" essaieront de défendre leur bien vendredi contre Manchester United (21h00), tandis que les "Villans" recevront Tottenham (20h30) quasiment au même moment. Forest suivra dimanche (15h15) chez le mal classé West Ham (15e).

A Londres, Arsenal (2e, 68 pts) et Newcastle (3e, 66 pts) croiseront le fer dimanche (17h30) dans un sommet pour la deuxième place, que les Gunners détiennent depuis quatre mois et demi.

Enfin la finale de la Coupe d'Angleterre oppose samedi (17h30) à Wembley Crystal Palace et Manchester City. Les "Eagles" de Jean-Philippe Mateta visent un premier trophée majeur en 120 ans d'histoire, qualification pour la Ligue Europa à la clef, face à des "Citizens" qui cherchent à embellir une saison riche en déceptions.

. Italie: Naples à portée du scudetto

Cole Palmer, le milieu de terrain de Chelsea, au cours du match de Premier League contre Newcastle le 11 mai 2025 à St James' Park à Newcastle AFP/Archives

Naples peut être sacré champion d'Italie pour la quatrième fois de son histoire dimanche (20h45), mais peut aussi tout perdre. Le Napoli (78 pts) ne dispose que d'un point d'avance sur l'Inter Milan (77 pts), adversaire du Paris SG en finale de la Ligue des champions.

Si les hommes d'Antonio Conte s'imposent à Parme (16e, 32 pts) et si dans le même temps l'Inter s'incline à domicile face à la Lazio (5e, 64 pts), le scudetto 2025 prendra le chemin de Naples.

Mais si le Napoli et l'Inter gagnent tous deux, il faudra attendre la 38e et dernière journée, prévue le 25 mai mais qui pourrait être avancée au 22. Le titre 2025 pourrait être décerné, pour seulement la deuxième fois dans l'histoire de la Serie A, à l'issue d'un "spareggio", une finale, si les deux équipes terminent avec le même nombre de points.

La course à l'Europe est aussi indécise, quatre équipes se tenant en deux points, La Juventus qui s'accroche à la 4e place (64 pts), la dernière qualificative pour la C1, reçoit l'Udinese (12e), tandis que l'AS Rome (6e, 63 pts) reçoit l'AC Milan (8e), et Bologne (7e, 62 pts) joue à la Fiorentina (9e).

Neuf matches sur dix de cette avant-dernière journée se jouent simultanément, dimanche à 20h45. Une rareté en Italie.

. Espagne: le Barça sacré, Mbappé pas rassasié

Kylian Mbappe lors du match du Real contre Majorque en Liga, le 14 mai 2025 à Madrid AFP

Après le 28e sacre du FC Barcelone, décroché jeudi sur la pelouse de l'Espanyol (2-0) à deux journées de la fin du championnat, l'un des derniers intérêts se situe désormais dans la course au "Pichichi", le meilleur buteur de Liga, entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski.

L'attaquant star du Real Madrid, auteur d'un triplé en vain lors du Clasico face au Barça dimanche dernier (4-3) et à nouveau décisif contre Majorque mercredi (2-1), paraît bien parti avec désormais 28 buts en 32 matchs, trois de plus que le Polonais.

Mbappé, déjà rentré dans l'histoire comme le joueur ayant marqué le plus de buts pour sa première saison à la Maison Blanche avec 40 réalisations toutes compétitions confondues, est aussi à un point d'égaler le Suédois Viktor Gyokeres (Sporting Portugal) dans la course au Soulier d'Or européen.

Une nouvelle récompense individuelle pour l'ex-buteur du PSG, qui ne sauvera cependant pas une saison sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, loin de ses rêves de Ligue des champions et de Ballon d'Or.

. Allemagne: trois pour deux places en C1

L'attaquant de l'Eintracht Francfort Hugo Ekitike au cours du match de Bundesliga contre le FC St. Pauli le 11 mai 2025 à Francfort AFP/Archives

La dernière journée va départager Francfort (3e avec 57 points), Fribourg (4e, 55 pts) et Dortmund (5e, 54 pts) dans la course aux 3e et 4e places de Bundesliga, les deux dernières qualificatives pour la prochaine Ligue des champions pour accompagner le Bayern (champion) et Leverkusen, samedi (15h30).

L'Eintracht et Fribourg s'affrontent directement dans la Forêt Noire. Un nul suffit à Francfort pour valider sa place en C1. De leur côté, les hommes de Julian Schuster qui restent sur quatre victoires et un match nul peuvent dépasser leur adversaire s'ils le battent.

Le Borussia Dortmund de Nico Kovac est maître de son destin à domicile contre Kiel, déjà assuré de redescendre.

Pour terminer dans le carré de tête, le BVB a besoin bien sûr d'une victoire, mais aussi de remonter son retard à la différence de buts sur l'Eintracht (+17 contre +20). Si Francfort ne perd pas, le Borussia l'accompagnera en C1.

En fin de classement, Bochum et Kiel sont condamnés et trois équipes sont à la lutte pour la 16e place de barragiste.

Heidenheim a trois points (29 contre 32) et une différence de but générale (-24, contre -11 et -18) à combler sur respectivement Sankt Pauli et Hoffenheim. Les Hambourgeois reçoivent Bochum, Hoffenheim accueille le Bayern et Heidenheim reçoit Brême.

jta-tba-jr-ati/eba/chc