Tour d'Italie: Egan Bernal "espère" toujours gagner un autre grand Tour

Egan Bernal en conférence de presse le 8 mai 2025 à Tirana à la veille du départ du Tour d'Italie. Vainqueur du Tour de France en 2019 et du Giro en 2021, le coureur colombien d'Ineos Grenadiers ne sait pas s'il regoûtera un jour à la victoire dans un grand Tour mais, dit-il, "j'y crois"

Gravement accidenté il y a trois ans, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019 et du Tour d'Italie en 2021, a dit jeudi qu'il espérait toujours gagner un nouveau grand Tour, à la veille du départ de la 108e édition du Giro.

"C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais je me prépare pour. Chaque matin, je me réveille avec l'envie de donner mon maximum. Je ne sais pas si je vais y arriver mais j'y crois. C'est mon espoir", a déclaré le Colombien de 28 ans lors d'une conférence de presse à Tirana, la capitale de l’Albanie qui accueille le grand départ cette année.

"J'apprécie plus le cyclisme que du temps où je gagnais, c'est déjà quelque chose de très important", a-t-il ajouté.

Le coureur d'Ineos est l'un des cinq anciens vainqueurs au départ du Giro cette année, avec deux autres Sud-Américains, Nairo Quintana et Richard Carapaz, l'Australien Jai Hindley et le Slovène Primoz Roglic.

Lorsqu'il s'est imposé en 2021, Bernal régnait sur les courses par étapes, mais un accident terrible début 2022 l'a coupé net dans son élan lorsqu'il a percuté de plein fouet un autocar à l'arrêt lors d'un entraînement en Colombie.

Victime de fractures à une vertèbre, au fémur droit, à la rotule, d'une perforation du poumon et d'un traumatisme crânien, il s'est dit heureux d'être encore en vie.

Plus de trois ans plus tard, il va prendre vendredi le départ de son neuvième grand Tour dans un rôle de co-leader de l'équipe Ineos aux côtés du Néerlandais Thymen Arensman.

Début février, Bernal a remporté ses premières victoires depuis son Giro victorieux en 2021 en devenant champion de Colombie sur route et contre-la-montre.

Après s'être ensuite cassé une clavicule lors de la Clasica Jaen, il a pris la 7e place finale du Tour de Catalogne fin mars.

"Après la Catalogne, je suis retourné en Colombie pour me reposer une semaine et reprendre la préparation pour le Giro. J'habite à Bogota dans une maison à 2.600 mètres d'altitude, je pense que c'est plus qu'assez. Cela m'offre des conditions idéales pour m'entraîner. Ma préparation s'est très bien passée, j'ai hâte de commencer", a-t-il dit.