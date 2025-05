Tour d'Italie: Jakob Fuglsang prendra sa retraite dimanche

Le Danois Jakob Fuglsang, double vainqueur d'un Monument et du Dauphiné, a annoncé vendredi qu'il allait prendre sa retraite dimanche après la dernière étape du Tour d'Italie, à l'âge de 40 ans.

"La dernière étape du Giro dimanche sera ma dernière course pour Israel Premier Tech. J'ai eu une carrière fantastique qui m'a apporté bien plus que je n'aurais jamais rêvé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est temps pour moi aussi de passer plus de temps en famille et de laisser la place aux jeunes", déclare le Danois dans une vidéo transmise par son équipe.

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2019, du Tour de Lombardie en 2020 ainsi que du Dauphiné en 2017 et 2019, Fuglsang a tenu ces dernières années un rôle de capitaine de route au service de coureurs comme le Canadien Derek Gee, quatrième au classement général du Giro au départ de la 19e étape vendredi.

"Quand j'ai prolongé avec l'équipe on s'était mis d'accord pour un contrat de sept mois pour accompagner notre projet pour les classements généraux avec Derek Gee, a-t-il expliqué. Ca a été une aventure fantastique, je suis content de terminer à un niveau où je suis encore acteur et peux rendre quelque chose à l'équipe."

S'il arrête sa carrière et termine avec Israel PT, Fuglsang a dit qu'il pourrait participer une dernière fois au Tour du Danemark, qu'il a gagné à trois reprises, en août pour une sorte de jubilé.