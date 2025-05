Tour d'Italie: la deuxième étape pour Tarling, le rose pour Roglic

Le Britannique Josh Tarling (Ineos) a remporté la deuxième étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre de 13,7 km à suspense samedi à Tirana, où le Slovène Primoz Roglic endosse déjà le maillot rose de leader.

Le jeune Gallois de 21 ans, spécialiste du chrono, s'est imposé avec une seconde d'avance sur Roglic (Red Bull-Bora) et trois sur l'Australien Jay Vine (UAE) pour décrocher la première victoire de sa carrière dans un grand Tour.

Roglic, le principal favori du Giro, prend déjà les commandes du classement général, détrônant pour une seconde le Danois Mads Pedersen, vainqueur la veille.

Le Slovène compte notamment 16 secondes d'avance sur son principal rival, l'Espagnol Juan Ayuso. La plupart des autres leaders ont concédé entre 20 et 40 secondes, alors que Romain Bardet et David Gaudu ont concédé respectivement 52 et 55 secondes.

Wout Van Aert, deuxième la veille et qui avait une occasion de viser le maillot rose, a raté son rendez-vous, terminant à 39 secondes.

Tarling compte désormais huit succès à son palmarès officiel, que des chronos, un exercice dans lequel la puissance de ce grand gabarit (1,94 m) s'exprime pleinement.

"Je suis si heureux, l'attente dans le fauteuil de leader (du chrono) n'a pas été sympa. Je ne veux pas revivre ça. Primoz (Roglic) m'a vraiment fait peur, c'était très stressant", a-t-il dit.

La troisième étape vallonnée aura toujours lieu en Albanie dimanche à Vlora et promet encore de l'animation avec 2.800 m de dénivelé positif sur 160 km et un col montant à 1.000 m d'altitude à franchir.

Les coureurs vont ensuite rallier l’Italie lors de la journée de repos lundi pour la suite du Giro.