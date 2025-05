Tour d'Italie: Roglic, Ayuso, Van Aert... les coureurs à suivre pendant le Giro

Primoz Roglic ou Juan Ayuso ? Wout Van Aert ou Tom Pidcock ? Adam Yates ou Simon Yates ? Si Tadej Pogacar et Remco Evenepoel manquent à l'appel, les têtes d'affiche sont nombreuses pour animer le Tour d'Italie qui part vendredi d'Albanie.

PRIMOZ ROGLIC, L'EXPERT

Le Slovène de 35 ans fait figure de principal favori avec son statut de quintuple vainqueur de grand Tour (4 Vueltas, 1 Giro en 2023). Plutôt discret cette saison, il s'est échauffé en remportant le Tour de Catalogne devant Juan Ayuso avant de repartir en stage. Son équipe Red Bull-Bora l'annonce "en pleine forme" et lui met à disposition une garde prétorienne assez impressionnante avec notamment l'Australien Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2022, et le Colombien Dani Martinez, dauphin de Pogacar l'an dernier. S'il s'impose dans trois semaines à Rome, Roglic deviendra le plus vieux vainqueur du Giro devant Fiorenzo Magni qui l'avait emporté à 34 ans et 180 jours en 1955.

JUAN AYUSO, L’AMBITIEUX

A seulement 22 ans, l'Espagnol présente déjà un palmarès copieux (13 victoires dont Tirreno-Adriatico cette année) et il est déterminé à gagner son premier grand Tour, trois ans après être devenu le premier adolescent à monter sur le podium de la Vuelta (3e). Le coureur d'UAE découvre le Giro en pro mais l'a déjà gagné chez les espoirs et déborde d'ambitions, ce qui a pu provoquer des tensions sur le dernier Tour de France avec Tadej Pogacar.

WOUT VAN AERT, LE REVANCHARD

Le Belge Wout van Aert pendant la course A travers la Flandre, le 2 avril 2025 BELGA/AFP/Archives

Toujours placé mais jamais gagnant sur les classiques, le Belge espère renouveler son expérience de la Vuelta en 2024 où il avait gagné trois étapes avant de se blesser une nouvelle fois gravement, au genou.

"Content de faire enfin" ses débuts sur le Giro, le coureur de Visma est cependant "dans l'inconnu sur (s)a condition physique" après avoir été victime d'une infection virale après l'Amstel Gold Race le 20 avril. Il visera surtout les étapes de baroudeur et promet d'aider son sprinteur Olav Kooij sur les étapes plus plates, un peu comme Mathieu van der Poel le fait avec Jasper Philipsen sur le Tour de France. Van Aert retrouvera sur sa route un autre grand protagoniste du printemps, le Danois Mads Pedersen, qui chassera lui aussi les victoires d'étape.

SIMON ET ADAM YATES, LES JUMEAUX

L'équipe Visma abat un troisième atout sur ce Giro avec Simon Yates qui visera le général. Son duel avec son frère jumeau Adam, l'autre carte maîtresse du Team UAE, est particulièrement intriguant, d'autant que les deux hommes devraient être les principaux lieutenants de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur le prochain Tour de France. Sur le Giro, ils batailleront avec d'autres leaders trentenaires comme l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education) et l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ainsi que l'ancien vainqueur du Giro, le Colombien Egan Bernal (Ineos), qui à 28 ans peine encore à retrouver son meilleur niveau après son grave accident de 2022.

TOM PIDCOCK, GIRO PREMIERE

Le Britannique de 25 ans disputera son premier Tour d'Italie tout comme sa nouvelle équipe suisse Q36.5 dont ce sera même le premier grand Tour tout court. Le double champion olympique de VTT dit n'être "pas vraiment intéressé par le classement général" et visera d'abord les victoires d'étape sur les terrains propices à ses qualités de puncheur.

ROMAIN BARDET, LA DERNIERE DANSE

A 34 ans, le grimpeur auvergnat, qui prendra sa retraite après le Dauphiné en juin, dispute son quatrième et dernier Giro, une course avec laquelle il a des comptes à régler.

Le Français Romain Bardet pendant la présentation des équipes du Tour d'Italie 2025, à Tirana (Albanie), le 7 mai 2025 AFP

En 2022, il était en lice pour le podium voire plus lorsqu'il a dû abandonner, malade. Il a terminé 7e en 2021 et 9e l'an dernier, mais le Giro reste le seul grand Tour sur lequel il n'a pas encore levé les bras. Ce sera sa priorité, même si son équipe Picnic, menacée désormais de relégation à la fin de la saison, dit compter sur lui pour faire le "meilleur classement général possible". En tout, treize coureurs Français seront au départ, dont aussi David Gaudu et le jeune Paul Magnier qui disputera son premier grand Tour.

ANTONIO TIBERI, L'ESPOIR DE L'ITALIE

A 23 ans, le jeune Tiberi porte les espoirs de sa nation après avoir terminé à une excellente cinquième place l'an dernier avec le maillot de meilleur jeune en prime. Leader de l'équipe Bahrain, il compte notamment sur les deux chronos pour s'illustrer et pourquoi pas endosser le maillot rose qu'aucun Italien n'a porté depuis Alessandro de Marchi en 2021. Les tifosi misent aussi sur le jeune Giulo Pellizzari (Red Bull) et le fougueux Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pour enflammer la course. Vincenzo Nibali reste le dernier Italien vainqueur du Giro, en 2016.