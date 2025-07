Tour Femmes: Ferrand-Prévot s'avance prudemment vers "son rêve de gamine"

Un an après son triomphe aux Jeux de Paris en VTT, revoici Pauline Ferrand-Prévot en tête d'affiche: la Française, de retour sur la route après sept saisons essentiellement consacrées au Montainbike, dispute à 33 ans son premier Tour de France avec l'ambition affichée de remporter la Grande Boucle dans les trois ans à venir.

"Ce n'est pas une obsession comme l'était l'or olympique. Mais c'est un rêve de gamine", a-t-elle expliqué lors d'une visio-conférence organisée mercredi, à trois jours du départ de Vannes.

"Je me souviens dire à ma mère que je voulais être un garçon pour faire le Tour de France, maintenant, c'est possible avec les femmes. Et c’est pourquoi je suis revenue sur la route, pour faire le Tour”, a-t-elle ajouté.

Après le Graal olympique du VTT sur la colline d'Elancourt l'été dernier, il ne manque plus qu'un succès sur le Tour pour que le bonheur de "PFP" soit complet, elle dont le palmarès est pourtant déjà long comme le bras.

Citons ses... quinze titres mondiaux toutes disciplines confondues VTT, cross-country, gravel, cyclo-cross et celui sur route qui remonte déjà à 2014 quand elle était devenue la première Française à ravir le maillot arc-en-ciel depuis Jeannie Longo en 1995.

Mais la route n'a jamais vraiment fait partie de ses priorités, malgré un début de carrière prometteur sur l'asphalte avec, notamment un succès dans la Flèche wallonne et une deuxième place au Giro, sa seule véritable référence à ce jour sur une course à étapes.

C'était en 2014. Une autre époque. La Rémoise avait alors été devancée de quinze secondes seulement par la Néerlandaise Marianne Vos, aujourd'hui son équipière au sein de la formation Visma-Lease a Bike.

"Plus heureuse que nerveuse"

Qu'en est-il onze ans plus tard alors que le peloton féminin s'est professionnalisé, que le niveau s'est densifié et que la concurrence est bien plus féroce qu'il y a une décennie ?

Ferrand-Prévot, dont les capacités en haute montagne constituent une véritable inconnue, se veut logiquement prudente d'autant plus que sa saison n'a pas été un fleuve tranquille malgré une victoire épatante dans Paris-Roubaix au sortir de l'hiver.

La Française n’est plus apparue en compétition officielle depuis son abandon sur la Vuelta en mai dernier, préférant soigner sa cheville après une chute sur les Strade Bianche.

Elle a préféré se préparer en altitude et assure être convaincue du bien fondé de sa décision.

"Pauline est totalement prête physiquement et mentalement", a assuré mercredi Rutger Tijssen, le manager de Visma. "Ces deux derniers mois, elle a pu se préparer pour le Tour en toute tranquillité. Nous avons délibérément décidé de ne pas participer aux courses et de nous concentrer sur l'entraînement."

"Un ultime stage à Tignes (mi-juillet) m’a permis de progresser encore un peu plus, de trouver les derniers pourcentages qui me manquaient un peu et aussi de travailler avec l’équipe. C’était un super stage", complète la coureuse qui se dit "plus heureuse que nerveuse" à quelques heures du départ à Vannes.

Une terre bretonne où les deux premières étapes, accidentées, feront déjà office de révélateur quant à sa capacité à suivre les meilleures, à commencer par la Néerlandaise Demi Vollering, la grande favorite.

"Bien sûr qu'il y a un peu de pression. Mais c'est de la bonne pression. Et puis je me suis donné trois ans pour jouer la gagne. Cette édition 2025 sera celle de l'apprentissage", tempère-t-elle. Prudente.