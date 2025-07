Tour femmes: Garcia gagne à Quimper, Le Court première Africaine en jaune

Une doyenne aux anges et une première pour l'Afrique: l''Espagnole Mavi Garcia, 41 ans, a remporté la deuxième étape du Tour de France dimanche à Quimper où la Mauricienne Kim Le Court est devenue la première coureuse africaine à endosser le maillot jaune.

Les puncheuses et favorites à la victoire finale étaient attendues à l'arrivée en côte d'une étape accidentée de 110 kilomètres laissant peu de place aux temps morts sur les routes escarpées au départ de Brest.

Mais l'expérience de Garcia, l'aînée du peloton, a eu raison de la fougue des poursuivantes battues de trois secondes seulement. Et ces candidates au jaune final dimanche prochain à Châtel-Les Portes du Soleil se sont finalement neutralisées.

La coureuse de l'équipe LIV-AlUlA a attaqué à quatre kilomètres de la ligne, dans la côte du Chemin de Trohéir (1,1 km à 5,5%), laissant les Vollering, Niewiadoma, Vos, Kerbaol et autre Ferrand-Prévot dans l'expectative.

La réaction de ces dernières a été trop tardive: Garcia a conservé quelques longueurs d'avance pour signer le 17e succès de sa carrière, sans doute le plus beau, le premier aussi cette saison pour cette habituée des places d'honneur.

"J'ai attaqué parce que je me sentais bien. Mais j'ai été surprise que personne ne réagisse à ce moment très stratégique. Et je me suis dit +mince+ je suis seule et il me reste encore quatre kilomètres tellement difficiles. Je ne réalise pas encore très bien ce qu'il m'arrive. Laissez-moi atterrir", a-t-elle déclaré à chaud.

"Je suppose qu'ils sont fiers à Maurice"

La Mauricienne Kimberley Le Court, maillot jaune du Tour femmes, le 27 juillet 2025 à Quimper AFP

Son sourire a fait écho à celui encore plus communicatif de Kim Le Court, nouvelle maillot jaune au détriment de la Néerlandaise Marianne Vos, victorieuse samedi à Plumelec et 5e dimanche au terme d'une étape entièrement disputée dans le Finistère.

De son nom complet Kimberley Le Court de Billot-Pienaar, la Mauricienne occupe la tête du général dans le même temps que Vos mais au bénéfice des places cumulées.

A 29 ans, Le Court réalise sa meilleure saison depuis ses débuts sur la route il y a deux ans après une carrière en VTT. Et elle s'affirme comme une coureuse appelée à jouer les premiers rôles dans les jours à venir. Compte tenu de sa forme du moment mais aussi de ses caractéristiques d'athlète passe-partout.

"Le jaune est l'une des couleurs du drapeau de l'Ile Maurice... Je suppose que là-bas, ils sont fiers", a-t-elle confié en conférence de presse.

"A Maurice, c'est compliqué pour le vélo. On fait un peu de VTT mais pour la route, il faut quitter l'île, c'est dommage".

Victorieuse de Liège-Bastogne-Liège, elle a aussi pris au printemps la 5e place de Milan-San Remo et du Tour des Flandres. Reste désormais à voir ce dont elle sera capable en montagne face aux candidates au maillot jaune ultime qui, à l'exception de l'Italienne Elisa Longo-Borghini, semblent toutes avoir les jambes pour la bagarre qui s'annonce cette semaine.

Tenante du titre, Katarzyna Niewiadoma a des fourmis dans les jambes comme l'a montré son attaque à vingt kilomètres du but à laquelle Pauline Ferrand-Prévot a répondu.

Peut-être la Polonaise voulait-elle tester la grande favorite de ce Tour, Demi Vollering, qu'elle avait devancée de seulement quatre secondes il y a un an.

Mais la Néerlandaise ne s'est jamais affolée, bien encadrée il est vrai par les Françaises Juliette Labous et Evita Muzic de la formation FDJ-SUEZ.

En attendant d'attaquer la haute montagne en fin de semaine, le peloton quittera lundi la Bretagne au départ de La Gacilly dans le Morbihan pour rejoindre Angers en Maine-et-Loire.

Les sprinteuses sont attendues à l'arrivée d'une étape plate comme une mer d'huile. Avec la Néerlandaise Lorena Wiebes en favorite après l'abandon dimanche de sa compatriote Charlotte Kool, gagnante de deux étapes l'année dernière.