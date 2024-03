TP Mazembe, le réveil d'un géant

Au TP Mazembe, c'est déjà une grande victoire : pour la première fois depuis 2020, le club sera présent en quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Avant de savoir si la formation basée à Lubumbashi enrichira son riche palmarès d'un sixième trophée, ses dirigeants savourent le travail accompli depuis un peu moins d'un an. Regard rétrospectif, avec pour témoin privilégié un homme de l'ombre, le Français Alexandre Jurain, entraîneur adjoint de Lamine Ndiaye à la tête des Corbeaux.

Par TV5MONDE

Image Fecofa

7 avril 2023 : Lamine Ndiaye signe à 66 ans son retour sur le banc du Tout Puissant Mazembe. Flanqué d'Alexandre Jurain, passé comme lui par le Horoya AC où il était en charge de l'Académie, et de Matthieu Mansutier, préparateur physique, le technicien sénégalais se voit alors confier la « mission (...) de rebâtir, c’est-à-dire mettre en place le projet du club visant à être compétitif au plus haut niveau du football continental tout en intégrant progressivement les jeunes talents », lit-on sur le site officiel du club, qui évoque « un travail à moyen et long termes. »



Le TP Mazembe connaît alors une sévère crise de résultats. Sortis de la Ligue des Champions, éliminés dès la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, quatrième seulement du championnat national, les Corbeaux sont au plus mal. « Je vous demande de la discipline parce que vous étiez éliminés suite à la présence des tricheurs parmi vous, les joueurs. Le coach est là et je ne viens pas vous dire ce qu’il va faire mais il va regarder qui mérite ou non d’être chez Mazembe », déclare le président Moïse Katumbi lors de la présentation du nouvel entraîneur aux joueurs, le 10 avril.



Lamine Ndiaye, un retour gagnant



Ce reboot de l'effectif, le nouveau staff le conduit au pas de charge dès sa prise de fonctions. « Nous avons mis en place un plan d’action qui a été partagé par tous les membres de l’effectif et du staff. L’objectif était de fixer un cadre, de la rigueur, une discipline et d’inculquer à chaque joueur la conviction que le collectif est plus fort », rembobine Alexandre Jurain, interrogé par TV5 Monde. Moins d'un an après, les résultats sont là en Ligue des Champions, baromètre des (importantes) ambitions du club : avec un carton plein à domicile, le TP Mazembe a surmonté une courte défaite inaugurale (1-0), sur le terrain des Egyptiens de Pyramids FC, pour s'assurer la qualification dès la cinquième journée.



Entre les Corbeaux et Lamine Ndiaye, l'alchimie ne date pas d'hier. La page la plus glorieuse de cette belle histoire remonte au 18 décembre 2010, quand Alain Kaluyituka et ses coéquipiers disputent la finale de la Coupe du monde des clubs contre l'Inter Milan. Les Italiens l'emportent, mais l'exploit réussi par l'entraîneur et ses poulains reste dans les mémoires. « C’est le seul coach à avoir fait une finale de Coupe du monde des clubs avec un club du continent africain », rappelle Alexandre Jurain, pas avare d'éloges sur son « papa du football ».



« Il construit un collectif, il a de grandes capacités managériales, des capacités d’analyse. Il est passionné et vit football matin midi soir. La culture de la gagne l’accompagne toujours et il fait confiance à son staff », développe le Niçois de naissance, plein de reconnaissance. « Il est un exemple en tant qu’homme et en tant que technicien. C’est un honneur de travailler avec lui, j’apprends tous les jours avec lui. Cette expérience va me servir tout au long de ma carrière d’entraîneur. »



Des contraintes à maîtriser



Rien n'a pourtant été simple pour Lamine Ndiaye et son staff, peu aidés par le contexte de crise globale qui frappe le football congolais. D'interruptions en annulations, le championnat mène depuis plusieurs saisons une existence chaotique, où l'incertain le dispute à l'illisible. Après une interruption du championnat en mars 2022, rebelote en juin 2023 : la saison 2022-2023 est alors déclarée « blanche », suite à l'arrêt de la prise en charge par le gouvernement des frais aériens des clubs, mais aussi aux difficultés de certains d'entre eux à prendre le relais et au manque de temps restant pour terminer l'exercice dans le délai requis.



Et pour le TP Mazembe, le double calendrier, mêlant compétitions domestiques et africaines, entraîne des contraintes supplémentaires, amplifiées par l'étendue du pays, dont la superficie (2,345 millions de km2, soit l'équivalent des deux-tiers de l'Union européenne ou de quatre fois la France, ndlr) couvre deux fuseaux horaires différents. « Nous avons enchaîné cinq matchs en deux semaines. Et lors des déplacements en championnat, il n'y a pas de vol journalier dans certaines villes, rappelle ainsi Alexandre Jurain, qui avec le reste du staff est bien obligé de faire avec. En tant que professionnels, nous nous adaptons à la situation. » Et d'adresser ses remerciements au chairman Moïse Katumbi, « un président charismatique, grand passionné de football, qui fait tout pour faciliter le bon fonctionnement de son club et mettre son équipe dans les meilleures conditions. »



Club ambitieux à l'image de son patron, le TP Mazembe opère toujours un recrutement multinational à côté de ses signatures locales. Mais alors que la période dorée du tournant des années 2000-2010 avait vu les joueurs les plus cotés des pays voisins (Zambie, Tanzanie en tête) rejoindre les Corbeaux, le club s'est réorienté ces dernières saisons vers des prospects souvent issus d'Afrique de l'Ouest. « Nous avons aujourd’hui plus de dix nationalités dans l’effectif », constate Alexandre Jurain, chargé de la cohésion entre joueurs venus du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo et du Zimbabwe.



Le Petro Atletico, prochain obstacle



Cette escouade des plus internationales tentera de franchir le prochain obstacle qui se profile sur sa route en Ligue des Champions. Au retour de la trêve internationale, Lamine Ndiaye et ses hommes se déplaceront à Luanda le 30 mars pour y défier le Petro Altetico. Sur le papier le premier de groupe le plus abordable, la formation angolaise s'était hissée jusqu'en demi-finales à l'occasion de l'édition 2022. Il ne faut donc pas compter sur Alexandre Jurain pour prendre cet adversaire de haut.



« Le Petro Atletico Luanda a été la seule équipe à ne pas prendre de but en phase de poules. L’animation défensive est son point fort. Elle comptait cinq joueurs convoqués à la Coupe d’Afrique des Nations, dont trois titulaires. Nous respectons cette équipe, déclare le coach adjoint. Nous voulons que nos supporters notre président puissent être fiers de nous et nous allons essayer de tout faire pour nous qualifier. » Rendez-vous est pris.