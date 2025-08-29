Trail: la ferveur malgré la pluie au départ de l'UTMB

Le Français François d'Haene (centre, en rouge) prend le départ de l'Ultra Trail du Mont-Blanc à Chamonix le 29 août 2025

Sous une pluie fine appelée à animer la première nuit de course, les concurrents de la 22e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc se sont élancés vendredi à Chamonix, encouragés par des milliers de passionnés.

À 22h25, et avec déjà plus d’un marathon et 3.000 m de dénivelé positif dans les jambes, le Britannique Tom Evans passait en tête le col du Bonhomme, première grande difficulté du parcours, et s’en allait dans la nuit.

Les prochaines heures s’annonçent difficiles pour lui et le groupe de poursuivants à ses trousses, composé notamment de Jonathan Albon, Ben Dhiman et Germain Grangier, avec des averses orageuses et des rafales de vent froid jusqu’au petit matin.

Elles seront surtout plus solitaires que la chaleureuse fête collective offerte par un public toujours plus nombreux le long du parcours, de Chamonix à Saint-Gervais, villages aux rues bondées pour acclamer les traileurs lancés à la conquête de l’UTMB.

"C’est vrai qu’il y a des endroits où il y a énormément de monde. Ça crée une ambiance incroyable, un vrai soutien. Il y a vingt ans, ce n’était pas du tout la même chose", a expliqué juste avant la course le Savoyard François D’Haene, l’un des favoris.

"Mais il faut rassurer ceux qui imaginent que c’est comme ça tout le long. Il y a aussi énormément de passages où l’on se retrouve totalement seul. C’est cette alternance qui rend la course unique", a ajouté le coureur de 39 ans.

Chez les femmes, l’Américaine Courtney Dauwalter, favorite et triple lauréate de l'épreuve (2019, 2021, 2023), était toujours à la poursuite de la Néo-Zélandaise Ruth Croft en milieu de soirée.

Deuxième nuit plus clémente

Sur la célèbre place du Triangle de l’Amitié, le top départ a été donné à 17h45, et les premières foulées des coureurs ont été accompagnées, comme d’habitude, du morceau Conquest of Paradise, rendu encore plus envoûtant par la grisaille près du Mont-Blanc.

"C’est quasiment impossible de ne pas avoir des frissons quand on entend la musique et qu’on voit la détermination dans les yeux de ceux qui prennent le départ", a estimé ému le Savoyard Tom Dumaz, qui vient depuis trois ans assister au spectacle avec des amis.

Deux heures après le début de la course, quasiment tous les favoris étaient au rendez-vous au premier ravitaillement à Saint-Gervais (kilomètre 21), où des centaines de personnes applaudissaient à tout rompre le long de la route dans une ambiance festive.

Seul le Suisse Jean-Philippe Tschumi, 2e de la Diagonale des Fous en 2024, avait abandonné.

Les plus rapides sont attendus de retour sur la ligne en 20 heures environ, mais il faudra pour cela avoir avalé 174 km et 9.900 m de dénivelé positif d’une grande boucle périlleuse à travers la France, l’Italie et la Suisse.

Les plus lents pourront passer jusqu’à deux nuits en montagne. Ils devront impérativement terminer avant 16 h 30 dimanche pour être considérés comme des "finishers" du Graal mondial du trail.

Selon les prévisions météo, la deuxième nuit devrait toutefois être un peu plus clémente.

En l'absence des deux derniers vainqueurs, l'Américain Jim Walmsley et le Français Vincent Bouillard, la course masculine est relativement ouverte. François D'Haene vise un cinquième succès autour du Mont-Blanc, ce qui lui permettrait de dépasser la légende espagnole Kilian Jornet.

