Transferts: dernières heures avant fermeture, Donnarumma et Rabiot sur le départ

Les Parisiens Gianluigi Donnarumma (à gauche) et Bradley Barcola à l'entraînement à Poissy près de Paris le 29 août 2025

Le mercato français connaît son point d'orgue lundi, les clubs de Ligue 1 ayant jusqu'à 20h00 pour ajuster leurs effectifs dans un contexte financier très délicat, alors que le PSG et l'OM sont en passe de trouver un point de chute pour Gianluigi Donnarumma et Adrien Rabiot.

Sans la manne des droits TV en raison de la fin du contrat entre la Ligue de football professionnel et la plateforme britannique DAZN, les équipes françaises sont lancées dans un sprint pour ne pas rater les bonnes affaires et surtout se délester de leurs éléments à forte valeur marchande. Mais pour le PSG et l'OM, il s'agit surtout de clore deux feuilletons qui ont rythmé le début de saison et menaçaient, en cas d'échec, de perturber la vie du vestiaire.

La situation de Donnarumma, poussé vers la sortie par Luis Enrique, devrait ainsi se décanter et le gardien italien, héros de la campagne parisienne victorieuse en Ligue des champions, devrait s'engager avec Manchester City avec qui il dispose d'un accord depuis plusieurs jours. La formation de Pep Guardiola a enfin trouvé une solution pour le Brésilien Ederson, qui risque de partir à Fenerbahçe, libérant une place pour "Gigio". Une aubaine pour l'Italien (26 ans), qui n'a plus d'avenir au PSG depuis le recrutement de Lucas Chevalier cet été.

"C'est le meilleur pour lui s'il peut trouver des solutions", avait lâché vendredi Luis Enrique, interrogé sur le cas du vainqueur de l'Euro-2021, subitement passé d'un statut d'indiscutable à celui d'indésirable dans la capitale.

Outre Donnarumma, le PSG va aussi se démener pour se débarrasser d'autres joueurs écartés par l'entraîneur espagnol comme Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio ou Presnel Kimpembe.

Le milieu marseillais Adrien Rabiot au Stade Vélodrome le 27 octobre 2024 à Marseille en France AFP/Archives

Du mouvement à l'OM

Un déclassement qu'a également connu Rabiot à Marseille après une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe à l'issue de la défaite à Rennes, le 15 août (1-0). Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants après cet épisode, l'international français de 30 ans (53 sélections, 6 buts), recrue phare de l'OM en 2024 en provenance de la Juventus Turin, va finalement retrouver l'Italie puisque l'OM et l'AC Milan ont scellé un accord de principe, selon la presse transalpine.

Le milieu des Bleus va donc de nouveau travailler avec Massimiliano Allegri qui l'avait eu sous ses ordres quand il dirigeait la Juve.

En dehors du dossier Rabiot, les dirigeants marseillais ne vont pas chômer puisque d'autres mouvements sont attendus dans les deux sens d'ici la fin de la journée.

Rennes pourrait de son côté récupérer l'attaquant suisse de Monaco Breel Embolo. A moins d'un retournement de situation, l'ASM, qui a laissé filer dimanche l'attaquant marocain Eliesse Ben Seghir au Bayer Leverkusen, devrait en revanche garder sa pépite Maghnes Akliouche, convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France pour le début des qualifications du Mondial-2026 contre l'Ukraine, vendredi à Wroclaw (Pologne), et l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

La Ligue 1 va par contre perdre le feu follet kosovar Edon Zhegrova, qui va quitter Lille à un an de la fin de son contrat pour rejoindre la Juventus Turin. La Juve a coiffé l'OM sur le poteau pour s'offrir l'ailier de 26 ans pour près de 20 millions d'euros.

Lyon, contraint de dire adieu à son attaquant Georges Mikautadze, qui sera cédé 30 millions d'euros à Villarreal pour soulager ses finances, espère boucler son mercato avec la signature de deux joueurs offensifs.