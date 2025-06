Transferts: Manchester City recrute le milieu néerlandais Reijnders

Le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, recruté par Manchester City, célèbre son but à domicile avec l'AC Milan contre Parme en championnat, le 26 janvier 2025

Manchester City a mis le grappin sur le milieu axial néerlandais Tijjani Reijnders, dont l'arrivée a été officialisée mercredi en provenance de l'AC Milan contre 55 millions d'euros, selon l'estimation des médias britanniques.

Il s'est engagé pour cinq saisons en faveur de l'équipe dirigée par Pep Guardiola, avec laquelle il pourra prochainement disputer la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet) aux Etats-Unis, a précisé le club.

Le joueur de 26 ans sort d'une saison très aboutie chez les Rossoneri, pour lesquels il a marqué 15 buts toutes compétitions confondues, le plus haut total pour un milieu central dans l'élite européenne.

Il s'était notamment distingué en novembre au Santiago-Bernabéu contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des champions. Sa régularité sur le terrain a tranché avec l'instabilité chronique de l'AC Milan, huitième de Serie A privé de compétition européenne l'an prochain.

Capable d'évoluer dans un milieu à deux ou à trois, Reijnders est un joueur tourné vers l'attaque, doué pour déjouer le pressing adverse grâce à un jeu de passes rapides dans les petits espaces.

"Tijjani apporte un supplément d'énergie, de calme et de créativité à notre milieu de terrain et, en travaillant avec Pep (Guardiola) et nos entraîneurs, il ne fera que monter en puissance", a commenté le directeur du football, Hugo Viana.

Il est la quatrième recrue estivale de Manchester City après le gardien Marcus Bettinelli, le défenseur Rayan Aït-Nouri et l'attaquant Rayan Cherki.