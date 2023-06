Transferts: Mbappé et le PSG, une nouvelle saga à tiroirs

Par Keyvan NARAGHI et Jérémy TALBOT

Départ en 2024 ou dès cet été? Nouveau contrat? Tous les scénarios sont sur la table après la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer son option pour une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain.

. Bluff ou choix définitif?

L'attaquant de 24 ans avait pris tout le monde à contrepied en mai 2022 en prolongeant au PSG, quelques jours avant l'expiration de son contrat. Le président Nasser Al-Khelaïfi était venu lui-même annoncer la grande nouvelle, sur la pelouse du Parc des Princes avant l'ultime match de la saison, le buteur posant à ses côtés avec un maillot "Mbappé 2025".

Le club avait à l'époque communiqué sur une extension de trois ans mais, en réalité, il s'agissait d'un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire (saison 2024-2025) que le N.7 pouvait décider d'activer, ou non. Lundi par courrier, il a décidé de renoncer à cette option.

Que Mbappé ait devancé la date butoir, fixée au 31 juillet, peut être interprété comme un choix ferme et définitif, sur lequel il ne reviendra pas. Mais cela peut aussi ressembler à un bras de fer pour obtenir de nouvelles garanties sportives et/ou une nouvelle rallonge financière. Au sein du club, cette hypothèse a des partisans.

. Vente ou départ libre?

Dès lundi soir, la direction du PSG a laissé filtrer sa colère après la divulgation, dans la presse, du courrier de Mbappé qu'elle venait de recevoir. Immédiatement, le club a fait passer un message: "l'institution" PSG, attaquée, ne se laissera pas manipuler par un joueur, fût-il le plus emblématique et le plus "bankable" de l'effectif.

La position des Rouge et bleu s'est répandue comme une traînée de poudre dans les gazettes. En bref, le club refuse de laisser filer Mbappé gratuitement à l'été 2024, ce qui veut dire soit négocier pour le prolonger, soit le vendre au plus offrant dès cet été.

Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic rigolent assis côte à côte le 11 juin 2023 lors de la finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Casper Ruud à Paris AFP/Archives

Sollicité à plusieurs reprises, l'entourage de Mbappé n'a pas souhaité s'exprimer.

. Combien vaut Mbappé?

Arrivé à Paris en août 2017 sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 180 millions d'euros, levée par le PSG la saison suivante, Mbappé, champion du monde 2018 et star planétaire du ballon rond, reste logiquement l'un des joueurs les mieux valorisés sur le marché des transferts en raison de ses performances sportives et de son âge (24 ans).

Selon plusieurs médias, le Real Madrid avait ainsi formulé une offre de 200 millions d'euros pour tenter de racheter sa dernière année de contrat en 2021.

Selon le site Transfermarkt, qui fait référence en matière de mercato, la valeur actuelle de l'attaquant serait de 180 millions d'euros alors que l'Observatoire du football du CIES (Centre international d'études du sport) basé à Neuchâtel (Suisse) l'évalue à 160 millions d'euros. Mbappé n'est que 10e d'un classement dominé par le Norvégien Erling Haaland (245,1 millions d’euros) devant le Brésilien du Real Madrid Vinicius (196,3 millions d’euros) et l'ailier anglais d'Arsenal Bukayo Saka (195,8 millions d’euros).

La faiblesse relative de la cote de Mbappé s'explique essentiellement par la durée de son contrat avec le PSG, le bail du Français à Paris prenant fin dans un an. En cas de mise sur le marché du joueur, il semble toutefois peu probable que Paris accepte de le céder en dessous du prix établi en 2017.

Kylian Mbappé pose avec des fans pour un selfie le 12 juin 2023 au centre d'entraînement des Bleus à Clairefontaine-en-Yvelines en région parisienne en France AFP

. Quels clubs peuvent se l'offrir?

La première destination qui vient à l'esprit est bien sûr le Real Madrid. Le club espagnol, qui fait rêver Mbappé depuis sa tendre enfance, a tenté à plusieurs reprises d'enrôler le capitaine de l'équipe de France, jusqu’ici sans succès.

Même s'il a été très déçu par la décision du joueur de prolonger son contrat avec le PSG l'an dernier malgré une cour assidue, le Real n'a pas perdu espoir de le récupérer. Interrogé samedi dans la rue par un fan pour savoir s'il allait "recruter Mbappé", le président madrilène Florentino Perez a d'ailleurs répondu: "Oui mais pas cette année". Une déclaration qui a enflammé les réseaux sociaux.

Le départ de Karim Benzema pour l'Arabie saoudite ajoute à l'urgence, côté "merengue". La presse espagnole ne s'y est pas trompée puisque la photo de Mbappé trône mardi en une du quotidien sportif Marca avec un titre sans équivoque: "Il est de nouveau à portée de main".

Reste à savoir si le Real aurait l'argent suffisant pour s'offrir l'attaquant français après avoir déboursé plus de 100 millions d'euros pour l'Anglais Jude Bellingham (19 ans).

Outre Madrid, les clubs anglais, forts de leur puissance financière sans égale, ont aussi les moyens de se lancer dans la course.